Без квартири, машини й няні: співачка-зрадниця поскаржилась на життя в Росії

Співачка Анна Сєдокова скаржиться на тяжке життя в Росії. Ймовірно, вона розлучилась з чоловіком, і залишилась без дому й машини.

Колишня учасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова на початку повномасштабного вторгнення показувалась у США. Тепер же вона повернулась до країни-терориста, але не знайшла тут кращого життя.

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Анна Сєдокова скаржиться на життя

Співачка, яка обрала шлях замовчування війни, виклала інстаграм-сторіз, де поскаржилась на життя в Росії. Зірка залишилась без квартири й машини.

У нас поки що немає квартири, машини, няні та школи. Але є ми. Отже, все знайдемо,

– надіється Анна Сєдокова.

Артистка-зрадниця сподівається на "цікаве життя та нові повороти". Вона вважає, що її "чудовий мозок" зможе досягти нових вершин. Та наразі Сєдокова лише в пошуках знімної квартири.



Анна Сєдокова в Росії / Фото з інстаграм-сторіз

Фани Анни Сєдокової підозрюють, що артистка розійшлась з латвійським спортсменом Янісом Тіммою. Заради цих стосунків співачка відмовилась від квартири в Росії, яку взяла в іпотеку.

Що відомо про Анну Сєдокову