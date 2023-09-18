Колишня учасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова на початку повномасштабного вторгнення показувалась у США. Тепер же вона повернулась до країни-терориста, але не знайшла тут кращого життя.
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Анна Сєдокова скаржиться на життя
Співачка, яка обрала шлях замовчування війни, виклала інстаграм-сторіз, де поскаржилась на життя в Росії. Зірка залишилась без квартири й машини.
У нас поки що немає квартири, машини, няні та школи. Але є ми. Отже, все знайдемо,
– надіється Анна Сєдокова.
Артистка-зрадниця сподівається на "цікаве життя та нові повороти". Вона вважає, що її "чудовий мозок" зможе досягти нових вершин. Та наразі Сєдокова лише в пошуках знімної квартири.
Анна Сєдокова в Росії / Фото з інстаграм-сторіз
Фани Анни Сєдокової підозрюють, що артистка розійшлась з латвійським спортсменом Янісом Тіммою. Заради цих стосунків співачка відмовилась від квартири в Росії, яку взяла в іпотеку.
Що відомо про Анну Сєдокову
- Анна Сєдокова – уродженка Києва, найбільш відома за участю у гурті "ВІА Гра". Ще до окупації Криму артистка почала працювати в Росії. Від кар'єри там вона не відмовилась ні після 2014, ні після 2022 року.
- Єдине, як Сєдокова відреагувала на повномасштабне вторгнення: виклала чорний квадрат з підписом "Ні війні". Відтоді артистка переїхала в США та продовжувала випускати російські пісні там. Вочевидь, її кар'єра не склалась.
- Анна Сєдокова занесена у санкційний список, як особа, замовчувала війну, тим самим підтримуючи політику Кремля. У компанії з нею: Повалій, Ані Лорак, Тодоренко та інші.