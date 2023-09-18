Бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова в начале полномасштабного вторжения показывалась в США. Теперь же она вернулась в страну-террористку, но не нашла здесь лучшей жизни.
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Анна Седокова жалуется на жизнь
Певица, избравшая путь замалчивания войны, выложила инстаграм-сториз, где пожаловалась на жизнь в России. Звезда осталась без квартиры и машины.
У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но есть мы. Итак, все найдем,
– надеется Анна Седокова.
Артистка-предательница надеется на "интересную жизнь и новые повороты". Она считает, что ее "прекрасный мозг" сможет достичь новых вершин. Но сейчас Седокова только в поисках съемной квартиры.
Анна Седокова в Росии / Фото с инстаграм-сториз
Фаны Анны Седоковой подозревают, что артистка разошлась с латвийским спортсменом Янисом Тиммой. Ради этих отношений певица отказалась от квартиры в России, взятой в ипотеку.
Что известно об Анне Седоковой
- Анна Седокова – уроженка Киева, наиболее известная при участии в группе "ВИА Гра". Еще до оккупации Крыма артистка заработала в России. От карьеры там она не отказалась ни после 2014 года, ни после 2022 года.
- Единственное, как Седокова отреагировала на полномасштабное вторжение: выложила черный квадрат с подписью "Нет войне". С этого времени артистка переехала в США и продолжала выпускать российские песни там. Очевидно, что ее карьера не сложилась.
- Анна Седокова занесена в санкционный список, как личность, умалчивала войну, тем самым поддерживая политику Кремля. В компании с ней: Повалий, Ани Лорак, Тодоренко и другие.