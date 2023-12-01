Українська акторка Анна Саліванчук поспілкувалась з шанувальниками. Зірка відповіла на популярні запитання від фанів.

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Перша роль Анни Саліванчук

Деякі запитання прихильників стосувалися роботи акторки. Зокрема, в Анни поцікавилися, у якому віці зірка перше зіграла у кіно.

Саліванчук відповіла, що їй було 17 років, коли вдалося відіграти свою першу роль. Зірка показала архівний кадр з того періоду. Анна позувала у костюмі поліцейської, а позаду неї стояв оператор.

У 17 років зіграла першу роль,
– поділилась Анна Саліванчук.


Анна Саліванчук / Фото з інстаграм-сторіз

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