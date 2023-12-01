Українська акторка Анна Саліванчук поспілкувалась з шанувальниками. Зірка відповіла на популярні запитання від фанів.
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Перша роль Анни Саліванчук
Деякі запитання прихильників стосувалися роботи акторки. Зокрема, в Анни поцікавилися, у якому віці зірка перше зіграла у кіно.
Саліванчук відповіла, що їй було 17 років, коли вдалося відіграти свою першу роль. Зірка показала архівний кадр з того періоду. Анна позувала у костюмі поліцейської, а позаду неї стояв оператор.
У 17 років зіграла першу роль,
– поділилась Анна Саліванчук.
Анна Саліванчук / Фото з інстаграм-сторіз
Архівні фото зірок
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