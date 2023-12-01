Украинская актриса Анна Саливанчук пообщалась с поклонниками. Звезда ответила на популярные вопросы от фанатов.

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Первая роль Анны Саливанчук

Некоторые вопросы поклонников касались работы актрисы. В частности, у Анны поинтересовались, в каком возрасте звезда впервые сыграла в кино.

Саливанчук ответила, что ей было 17 лет, когда удалось сыграть свою первую роль. Звезда показала архивный кадр с этого периода. Анна позировала в полицейском костюме, а позади нее стоял оператор.

В 17 лет сыграла первую роль,

– поделилась Анна Саливанчук.



Анна Саливанчук / Фото с инстаграм-сториз

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