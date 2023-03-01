Анна Різатдінова виїхала з сином в Іспанію і стала там амбасадоркою України. Вона просить світ зупинити війну в той час, як її мама з Криму обстоює режим Путіна. Жінці начхати на бомбардування та вбивства цивільних.

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Як Анна Різатдінова розсварилася з мамою з Криму

Мама мене виховала, вона дуже багато зробила на моєму шляху до Олімпіади, але, на жаль, я вважаю, що ці 8 років вони просто зомбували людей, у деяких моментах я навіть не впізнаю свою маму, я її не впізнаю. Ми сварилися, ми кидали слухавки. Я кричала на маму, сказала: "Все, ми більше не будемо бачитися через твою позицію, через те, що ти говориш",

– емоційно пригадала Різатдінова.

Це болюча тема для олімпійської чемпіонки, адже на нервах її мама загриміла в лікарню, у неї стався інсульт. Про це Різатдінова дізналася від подруги, адже на той час не спілкувалася з ріднею два тижні.

"У мене немає сил боротися, я нічого їй не поясню. Зараз я можу подзвонити: "Як ти? Як здоров'я?". Все. Я дуже "вдячна" за це Путіну. Він просто зруйнував мою родину", – підсумувала гімнастка.

Анна Різатдінова з мамою з Криму / Скриншот з відео

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова розповідала лише про зомбовану бабусю з Криму. Їй 80 років, вона зранку до ночі дивиться телевізор і вірить, що Росія рятує українців. Спортсменка намагалася переконати бабусю, що все це брехня й пропаганда, але вона, як і мама Різатдінової, стоїть на своєму.