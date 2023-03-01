Анна Ризатдинова выехала с сыном в Испанию и стала там посольством Украины. Она просит мир остановить войну, в то время как ее мама из Крыма отстаивает режим Путина. Женщины плевать на бомбардировки и убийства гражданских.

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Как Анна Ризатдинова рассорилась с мамой из Крыма

Мама меня воспитала, она очень многое сделала на моем пути к Олимпиаде, но, к сожалению, я считаю, что эти 8 лет они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою маму, я ее не узнаю. Мы ссорились, мы бросали трубки. Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь",

– эмоционально вспомнила Ризатдинова.

Это болезненная тема для олимпийской чемпионки, ведь на нервах ее мама загремела в больницу, у нее случился инсульт. Об этом Ризатдинова узнала от подруги, ведь в то время не общалась с родней две недели.

"У меня нет сил бороться, я ничего ей не объясню. Сейчас я могу позвонить: "Как ты? Как здоровье?" Все. Я очень "благодарна" за это Путину. Он просто разрушил мою семью", – подытожила гимнастка.

Анна Ризатдинова с мамой из Крыма / Скриншот с видео

Напомним, ранее Анна Ризатдинова рассказывала только о зомбированной бабушке из Крыма. Ей 80 лет, она с утра до ночи смотрит телевизор и верит, что Россия спасает украинцев. Спортсменка пыталась убедить бабушку, что все это ложь и пропаганда, но она, как и мама Ризатдиновой, стоит на своем.