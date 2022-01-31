Анна Неплях зізналась, чи робила пластичні операції: як вона виглядала у 17 років

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях відповіла на чутки про зроблені пластичні операції. Вона продемонструвала фото, де позує 17-річною.

Колишня учасниця "Холостячки" та "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях зізнавалась, що збільшувала губи. Та попри це, жодної іншої пластичної операції вона не робила

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Чи робила пластику Анна Неплях

Дівчина зізналась, що не вдавалась до радикальних змін зовнішності. Як доказ вона опублікувала архівне фото, на якому позує у 17 років.

Тут мені 17 років. Я не робила ніс, ніяких пластичних операцій та інших маніпуляцій із зовнішністю. Не видалила грудки Біша, не колола якісь вилиці чи щось ще,

– поділилась Неплях.



Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Утім, Анна Неплях раніше розповідала, що збільшувала губи. Але за рік вони практично повернулися до природного стану. Це дівчина також продемонструвала на кадрі.



Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Також "Міс Україна Всесвіт" не нарощувала волосся. Тож і ця частина тіла залишилась у природному стані.



Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Зірки й пластичні операції