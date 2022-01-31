Бывшая участница "Холостячки" и "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях признавалась, что увеличивала губы. И, несмотря на это, никакой другой пластической операции она не делала
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Делала ли пластику Анна Неплях
Девушка призналась, что не прибегала к радикальным изменениям внешности. В качестве доказательства она опубликовала архивное фото, на котором позирует в 17 лет.
Здесь мне 17 лет. Я не делала нос, никаких пластических операций и прочих манипуляций с внешностью. Не удаляла комки Биша, не колола какие-то скулы или что-то еще,
– поделилась Неплях.
Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз
Впрочем, Анна Неплях раньше рассказывала, что увеличивала губы. Но через год они практически вернулись к естественному состоянию. Это девушка тоже продемонстрировала на кадре.
Анна Неплях / Фото из инстаграм-сториз
Также "Мисс Украина Вселенная" не наращивала волосы. Поэтому и эта часть тела осталась в природном состоянии.
Анна Неплях / Фото из инстаграм-сториз
Звезды и пластические операции
- Победительница "Холостяка" Даша Квиткова недавно сделала ринопластику. Она решила частично изменить форму носа, которую раньше корректировала филлерами.
- Участница "Холостяка" Надин увеличивала грудь. Девушка рассказывала, что пошла на такой шаг, чтобы поправить асимметрию. К тому же она страдала от критики и хейта в свою сторону.
- Блогер Саша Бо делала несколько пластических операций: ринопластику (деформацию носа), септопластику (восстановление искривленной носовой перегородки), нижнюю блефаропластику (коррекция нижних век и зоны вокруг глаз). Одной из последних была пластика груди.