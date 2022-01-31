Бывшая участница "Холостячки" и "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях признавалась, что увеличивала губы. И, несмотря на это, никакой другой пластической операции она не делала

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Делала ли пластику Анна Неплях

Девушка призналась, что не прибегала к радикальным изменениям внешности. В качестве доказательства она опубликовала архивное фото, на котором позирует в 17 лет.

Здесь мне 17 лет. Я не делала нос, никаких пластических операций и прочих манипуляций с внешностью. Не удаляла комки Биша, не колола какие-то скулы или что-то еще,

– поделилась Неплях.



Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз

Впрочем, Анна Неплях раньше рассказывала, что увеличивала губы. Но через год они практически вернулись к естественному состоянию. Это девушка тоже продемонстрировала на кадре.

Анна Неплях / Фото из инстаграм-сториз

Также "Мисс Украина Вселенная" не наращивала волосы. Поэтому и эта часть тела осталась в природном состоянии.



Анна Неплях / Фото из инстаграм-сториз

Звезды и пластические операции