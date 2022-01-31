Колишня учасниця "Холостячки" та "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях зізнавалась, що збільшувала губи. Та попри це, жодної іншої пластичної операції вона не робила
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Чи робила пластику Анна Неплях
Дівчина зізналась, що не вдавалась до радикальних змін зовнішності. Як доказ вона опублікувала архівне фото, на якому позує у 17 років.
Тут мені 17 років. Я не робила ніс, ніяких пластичних операцій та інших маніпуляцій із зовнішністю. Не видалила грудки Біша, не колола якісь вилиці чи щось ще,
– поділилась Неплях.
Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз
Утім, Анна Неплях раніше розповідала, що збільшувала губи. Але за рік вони практично повернулися до природного стану. Це дівчина також продемонструвала на кадрі.
Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз
Також "Міс Україна Всесвіт" не нарощувала волосся. Тож і ця частина тіла залишилась у природному стані.
Анна Неплях / Фото з інстаграм-сторіз
Зірки й пластичні операції
- Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова нещодавно зробила ринопластику. Вона вирішила частково змінити форму носа, яку раніше коректувала філерами.
- Учасниця "Холостяка" Надін збільшувала груди. Дівчина розповідала, що пішла на такий крок, щоб виправити асиметрію. До того ж вона страждала від критики та хейту в її бік.
- Блогерка Саша Бо робила кілька пластичних операцій: ринопластику (деформація носа), септопластику (відновлення викривленої носової перегородки), нижню блефаропластику (корекція нижніх повік та зони навколо очей). Одною з останніх була пластика грудей.