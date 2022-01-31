Поки на екранах телевізорів глядачі спостерігають за "сліпими прослуховуванні" на "Голосі країни", цими вихідними йшли зйомки вже наступного етапу шоу. Олександра Заріцька взяла участь у проєкті в стильному образі.

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Образ Олександри Заріцької

Солістка гурту KAZKA обрала ефектне вбрання для зйомок наступного етапу вокального шоу. Вона постала у напівпрозорій бузковій сукні довжини міді з білою вставкою. Зірка поєднала її з темними босоніжками на високих підборах.

Олександра Заріцька майже не доповнювала аутфіт аксесуарами, але вразила елегантною зачіскою – об'ємними локонами. Візажисти зробили співачці гарний макіяж з акцентом на очах.

Сьогодні найважливіший етап для всіх учасників. Вирішиться, хто проходить у прямі ефіри. Колись я вилетіла з проєкту на цьому етапі,

– поділилась артистка.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграм-сторіз



Олександра Заріцька / Фото з інстаграм-сторіз

Олександра Заріцька на "Голосі країни"