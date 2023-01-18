"Людям має бути соромно": росіянка з "Міс Всесвіт" обурилась через хейт у соцмережах

Росіянка Анна Ліннікова взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2022", де не засудила російсько-українську війну, а ще більше підігріла імперіалізму у своїй країні завдяки деяким образам на подіумі. Зараз вона скаржиться на те, що її хейтять та позначають у соцмережах під фото з трагедією у Дніпрі та інших містах країни.

У своїх інстаграм-сторіс вона опублікувала запис екрану, де показала численні позначки її сторінки під моторошними кадрами з Дніпра. Відомо, що фінал конкурсу "Міс Всесвіт" відбувся у суботу 14 січня – саме тоді ракета влучила у житловий будинок Дніпра під масованої ракетної атаки.

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У той вечір Анна одягнула на сцену "криваве" червоне плаття, а за кілька днів до цього – образ "цариці" та малюнок "фенікса", який завжди відроджується з попелу. Низка таких символічних вбрань зіграли злий жарт з росіянкою, тому українці та іноземці почали публікувати колаж з її фотографіями та кадрами у Дніпрі, Бучі, Маріуполі та інших містах, які знищила Росія.

Проте дівчина в соцмережах переконує, що не розуміє, чому її так хейтять і радить усім блокувати такі дописи.

Людям має бути соромно "булити" 22-річну з приводу ситуації, яка не під її контролем. Публікація ненависних повідомлень та відео не змінять нічого. Я поскаржилася на кожний пост і закликаю вас робити те саме. Дякую за підтримку та розуміння,

– написала в сторіс модель з Росії.

Також вона прикріпила 2 повідомлення начебто від українських користувачів, які підтримують росіянку і кажуть, що мирне населення Росії ні в чому не винне. Наприкінці вона також залишила іронічний допис, де начебто за неї біжить натовп "ботів", які тільки-но побачили росіянку на конкурсі. Щоправда, Ліннікова досі, схоже, не розуміє чи вдає, що усі люди, які пишуть їй коментарі – справжні люди, а не боти, які згорьовані терактами і злочинними діями на території України.

Анна Ліннікова обурюється через хейт у її сторону / Фото з інстаграму росіянки

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Поміж своїх публікацій Ліннікова також поділилась, як гуляє містом в елітних брендах, а також купує собі дорогу прикрасу на руку від Cartier. Нещодавно вона "потішила себе" новий iPhone, який придбала після поразки на конкурсі.