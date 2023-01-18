В своем инстаграмме она опубликовала запись экрана, где показала многочисленные отметки ее страницы под жуткими кадрами из Днепра. Известно, что финал конкурса "Мисс Вселенная" состоялся в субботу 14 января – именно тогда ракета попала в жилой дом Днепра во время массированной ракетной атаки.

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В тот вечер Анна надела на сцену "кровавое" красное платье, а за несколько дней до этого – образ "царицы" и рисунок "феникса", который всегда возрождается из пепла. Ряд таких символических нарядов сыграли злую шутку с россиянкой, поэтому украинцы и иностранцы начали публиковать коллаж с ее фотографиями и кадрами в Днепре, Буче, Мариуполе и других городах, уничтоженных Россией.

Однако девушка в соцсетях убеждает, что не понимает, почему ее так хейтят и советует всем блокировать такие сообщения.

Людям должно быть стыдно "булить" 22-летнюю по поводу ситуации, не под ее контролем. Публикация ненавистных сообщений и видео не изменит ничего. Я пожаловалась на каждый пост и призываю вас делать то же самое. Спасибо за поддержку и понимание,

– написала в страну модель из России.

Также она прикрепила 2 сообщения вроде бы от украинских пользователей, которые поддерживают россиянку и говорят, что мирное население России ни в чем не должно. В конце она также оставила ироническое сообщение, где вроде бы за нее бежит толпа "ботов", которые только увидели россиянку на конкурсе. Правда, Линникова до сих пор, похоже, не понимает или делает вид, что все люди, пишущие ей комментарии – настоящие люди, а не боты, измученнее терактами и преступными действиями на территории Украины.

Анна Линникова возмущается из-за хейта в ее сторону / Фото с инстаграмма россиянки

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Среди своих публикаций Линникова также поделилась, как гуляет по городу в элитных брендах, а также покупает себе дорогое украшение на руку от Cartier. Недавно она "потешила себя" новый iPhone, приобретенный после поражения на конкурсе.