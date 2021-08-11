Герой романтичного шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако часто спілкується з підписниками в інстаграм-сторіз. Днями одна з шанувальниць написала чоловікові, що в нього вдала генетика, тому він має хорошу фізичну форму.

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Хвороба Михайла Заливаки

Та "Холостяк" заперечив це й розповів про свій підлітковий вік. Він зізнався, що з дитинства займався спортом, але згодом захворів.

"Я хворів на геморагічний васкуліт. Це штука дуже серйозна, від цього вмирають. Це було дуже дивно, у мене було спортивне дитинство, я постійно був в спорті й, в якийсь момент, мені просто не можна було нічого робити. У мене була божевільна дієта, можна було їсти лише п'ять продуктів – зелені яблука, відварену яловичину, гречку, білу капусту, трошки чорного хліба... Така дієта у мене була протягом двох років", – поділився Заливако.

Михайло додав, що перед цим він зламав спину. І підсумував, що генетика чи дитинство не важливі у тому, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. Натомість потрібно багато працювати над собою.

Мене заново вчили ходити, мене прив'язували до ліжка, щоб я вночі не перевертався і лежав на валику прогнувшись, щоб нарощувалася кісткова тканина. Друзі, це не генетика, це просто потрібно пахати,

– наголосив "Холостяк".

У доказ Михайло Заливако опублікував фото з архіву. Він продемонстрував, як виглядав у віці 15, 18 та 20 років.



Михайло Заливако у підлітковому віці / Фото з інстаграм-сторіз

"Холостяк" зауважив, що вступив на перший курс у 15 років, оскільки завершив 11 клас екстерном.



Михайло Заливако у підлітковому віці / Фото з інстаграм-сторіз



Михайло Заливако у підлітковому віці / Фото з інстаграм-сторіз

Вже до 20 років хлопець почав набирати вагу та повертатися до спортивної форми.



Михайло Заливако у підлітковому віці / Фото з інстаграм-сторіз