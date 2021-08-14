Еще во время съемок романтического проекта "Холостяк" Михаил Заливако беседовал с избранницей Анной Богдан об их предстоящей свадьбе. Тогда она признавалась, что хотела бы выйти замуж в замке.

Интересно "Холостяк" Михаил Заливако показал, как выглядел в подростковом возрасте: архивные кадры

Анна Богдан о свадьбе с Михаилом Заливако

Поклонники героев шоу продолжают спрашивать пару о бракосочетании и свадьбе. Анна Богдан призналась, что "всему свое время". Вероятно, церемония состоится еще не скоро.

Девушка рассказала, что сейчас их отношения находятся в конфетно-букетном периоде, у них много романтики и свиданий. Она хотела бы вдоволь насладиться этим временем.

Анна Богдан отметила, что общается с Заливако относительно свадьбы и их будущих детей. Но она не хочет прямо отвечать на вопросы на эту тему, потому что "чувствует, что так нужно".



Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

Отметим, что ранее Анна Богдан рассказывала, что не имеет сильного желания выйти замуж. Но все равно мечтает о красивой свадьбе, которая запомнится на всю жизнь. Между тем Михаил Заливако отметил, что они уже решили, что на праздновании будет не больше 15 – 20 гостей.

Также добавим, что кольцо, которое "Холостяк" вручил своей избраннице в конце сезона, не было предложением руки и сердца. Оно символизировало продолжение отношений.

Текст публикации Анны Богдан

Пока я отвечу так – всему свое время. Отношения... да и в принципе жизнь, имеют свои определенные этапы. И нам хочется ими сполна насладиться.

Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период. С цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов.

Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут... Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки.

Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того, что не хочу. А просто чувствую, что так нужно.