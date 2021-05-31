Анна Богдан та Михайло Заливако розповіли, як ніжно називають одне одного

Після завершення проєкту "Холостяк" головний герой Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан стали жити разом. Вони поділилися, як переживали перші дні спільного життя та чи придумали лагідні прізвища.

Після вимкнення камер Анна Богдан та Михайло Заливако були дуже щасливі. Вони вирішили, що одразу будуть жити разом. Для цього головний герой "Холостяка" переїхав до Києва з Харкова.

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Заливако та Богдан про спільне життя

Анна Богдан зізналась, що їй було дуже незвично жити разом із новим коханим: "Мені було незвично, тому що я два роки не була в стосунках і два роки не жила з чоловіком".

Натомість Михайло сказав, що він не хвилювався щодо переїзду та спільного життя: "Я знав, чого мені хочеться, що я відчуваю та як це буде". Він зазначив, що переїзд дався йому дуже легко, адже він любить Київ.

Переможниця "Холостяка" також розповіла, що Заливако називає її Анною Володимирівною.

Я не люблю, коли називають зайка, котик, рибка. Я завжди в таких випадках уявляю дуже велику жінку та маленького чоловіка,

– вважає Михайло.

Закохані також поділилися, що Анна підписана в телефоні у коханого як Перчик, а він у неї – Мішка.

Фінал та життя після "Холостяка"