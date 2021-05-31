Після вимкнення камер Анна Богдан та Михайло Заливако були дуже щасливі. Вони вирішили, що одразу будуть жити разом. Для цього головний герой "Холостяка" переїхав до Києва з Харкова.

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Заливако та Богдан про спільне життя

Анна Богдан зізналась, що їй було дуже незвично жити разом із новим коханим: "Мені було незвично, тому що я два роки не була в стосунках і два роки не жила з чоловіком".

Натомість Михайло сказав, що він не хвилювався щодо переїзду та спільного життя: "Я знав, чого мені хочеться, що я відчуваю та як це буде". Він зазначив, що переїзд дався йому дуже легко, адже він любить Київ.

Переможниця "Холостяка" також розповіла, що Заливако називає її Анною Володимирівною.

Я не люблю, коли називають зайка, котик, рибка. Я завжди в таких випадках уявляю дуже велику жінку та маленького чоловіка,

– вважає Михайло.

Закохані також поділилися, що Анна підписана в телефоні у коханого як Перчик, а він у неї – Мішка.

Фінал та життя після "Холостяка"