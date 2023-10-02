Зрадниця Анна Асті, яка родом з Черкас, отримала російське громадянство

Зрадниця Анна Асті забула про Батьківщину, коли почалось повномасштабне вторгнення. Тепер вона й зовсім зреклась України та завела російський паспорт.

Співачка Анна Asti (справжнє ім'я – Ганна Дзюба) остаточно зреклася України, де народилась і виросла. Російські ЗМІ повідомляють, що артистка отримала російське громадянство, передає 24 Канал.

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Анна Asti отримала російське громадянство

Зрадниця у 2020 році вийшла заміж за російського бізнесмена. Як пишуть пропагандисти, це спростило її шлях до російського паспорта. Тепер Анна буде не тільки мовчати про війну, але й підтримувати її – з громадянством вона буде повинна сплачувати податки, які йтимуть на ракети, що б'ють по цивільних містах.

Хоча ще у 2021 році Анна Асті казала, що її влаштовує мати український паспорт. На той час вона мала дозвіл на тимчасове проживання в Росії й хотіла отримати посвідку на проживання.

У мене є всі дозвільні документи щодо шлюбу. Але зараз незрозуміло, що діється з кордонами. З російським паспортом я можу і не потрапити на Україну одного разу. А там у мене вся родина, яку я часто відвідую. Хочу спокійно їздити до мами, обіймати її,

– пояснювала артистка у грудні 2021.

Російські ЗМІ припускають, що Анна Асті відмовилась від українського громадянства.

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