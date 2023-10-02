Певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) окончательно отреклась от Украины, где родилась и выросла. Российские СМИ сообщают, что артистка получила российское гражданство, передает 24 Канал.
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Анна Asti получила российское гражданство
Предательница в 2020 году вышла замуж за российского бизнесмена. Как пишут пропагандисты, это упростило ее путь в российский паспорт. Теперь Анна будет не только молчать о войне, но и поддерживать ее – с гражданством она будет должна платить налоги, которые будут идти на ракеты, бьющие по гражданским городам.
Хотя еще в 2021 году Анна Асти говорила, что ее устраивает украинский паспорт. В то время она имела разрешение на временное проживание в России и хотела получить вид на жительство.
У меня есть все разрешительные документы о браке. Но сейчас непонятно, что происходит с границами. С российским паспортом я могу и не попасть в Украину однажды. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее,
– объясняла артистка в декабре 2021 года.
Российские СМИ предполагают, что Анна Асти отказалась от украинского гражданства.
Как Анна Асти позорится во время войны
- Певица и ее муж-россиянин находились в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение. Они уехали в Россию и решили замалчивать вторжение. Уже в апреле Анна Асти продемонстрировала свою истинную позицию, записав дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым.
- Через год Анна Асти вспомнила об Украине и решила посмеяться над ее языком. Она предлагала фанам угадать, что означают вроде бы "забавные" украинские слова. Украинцы возмутились в ответ на видео, а россияне вообще удивились, что Асти – украинка. Поэтому в комментариях отправляли домой.
- В апреле этого года Асти красовалась на российской премии "Жара" Music Awards, где взяла 5 наград и стала "артисткой года", "певицей года", ее наградили за "альбом года", "женское видео года" и "песню года" за дуэт с Киркоровым.