Зрадниці Ані Лорак 28 вересня виповнилося 45 років. Свій ювілей вона заздалегідь вирішила провести у компанії росіян, розважаючи їх на концерті у Москві.

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Ані Лорак провела цинічний концерт

На концерті артистка змінила кілька суконь та образів. Звичайно ж, від неї не можна було навіть очікувати бодай якихось слів про російське вторгнення. Ба більше, Ані Лорак на свій виступ запросила путініста Філіпа Кіркорова, який розхвалив співачку перед публікою.



Ані Лорак викладається, щоб вистелитись перед росіянами / Фото з інстаграм-сторіз



Лорак підтримав путініст Кіркоров / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що за словами українських зірок, саме Кіркоров напоумив Ані Лорак мовчати про повномасштабну війну. Він переконав артистку, що українці самі "якось розберуться" зі страшними подіями, а їй треба турбуватися про себе та свою кар'єру.

Ані Лорак не забула вкотре пробити дно, заспівавши на концерті українську пісню "Бачила". Цей трек вона випустила у 2021 році після свого приїзду в Україну та аншлагу на виступі в Одесі. У той самий період, під час одного з інтерв'ю українським журналістам, співачка видала свою "геніальну" фразу про дерево любові та пташку, що несе музику без кордонів. Та припускаємо, що тепер всі кордони для Ані Лорак закриті.

Ані Лорак заспівала українську пісню: відео

Ані Лорак наговорила на статтю

Напередодні цього концерту Ані Лорак дала чергове інтерв'ю російським пропагандистам. Вона підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей Росією.

Співачка повідомила, що частину доходу від концерту в Москві передасть російському фонду. Він займається підтримкою сиріт, дітей з Запорізької області та Донбасу, які постраждали від війни (Ані Лорак назвала вторгнення "ситуацією"). Співачка вважає, що робить благе діло, бо сама була в школі-інтернаті й знає, як там складно.

Сприяння депортації дітей – це міжнародний злочин. Нагадаємо, що у березні цього року Марії Львовій-Бєловій, яка скоює воєнні злочини у зв'язку з викраденням українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.