"Чому досі не в Москві?": опальна блогерка Анна Алхім вляпалася у черговий скандал

Українська блогерка з Дніпра Анна Алхімова знову оскандалилася. Опальна українка продовжує слухати пісні зрадниці Анни Asti, яка втекла до Москви. Мережа вчергове засудила блогерку.

Сама ж співачка Анни Asti замовчує війну в Україні, хоча саме тут зустріла повномасштабне вторгнення. А нещодавно артистка-зрадниця навіть отримала російське громадянство.

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Анна Алхім вляпалася у черговий скандал

Блогерка, схоже, не хвилює зрадницька позиція співачки. Вона продовжує слухати та підспівувати її трекам. Крім цього, Алхім веде соцмережі та спілкується російською мовою.

Анна ніколи не приховувала – часто слухає російську музику, зокрема пісні Анни Asti. Хоча вона розуміє, що цим спонсорує армію ворога. Днями блогерка опублікувала відео, на якому співає пісню Asti.



Анна Алхім знову слухає російські пісні / Скриншот з відео

Реакція мережі

Українців такі дії Алхім дуже розгнівали. Під її роликом вже назбиралося чимало коментарів, у яких українці висловлюють своє обурення:

"Просто гидко".

"Аня! Не несіть маячню! Ви хоч розумієте, що ви несете? Вам пояснювали про музику 1000000 разів, але ви дерев’яна!"

"Доки не прилетить на подвір'я, не зрозуміє... шкода".

"Чому всі, кому так подобається російська мова, досі не в Москві? Чому москалі не слухають українську музику? Напевно, тому що україномовних москалів не існує, зате "русскоязычных украинцев" купа".

"Боже, яка мразота".

"Відписуюся. Гидота. Реально за***ла".

"Воно не пойме ніколи…нехай слухає,в неї війни немає".

"Вам неодноразово пояснювали, що означає сьогодні російська музика! Це принципове питання для кожного з нас. Невже не вистачає клепки зрозуміти такі очевидні речі?".

Проте знайшлися й ті фани, які заступилися за блогерку. Вони вважають, що російська музика ніяк не причетна до війни:

"Війна йде в Україні не через російську музику, а через те що ці депутати, воєнкоми крадуть гроші!"

"Зараз взагалі нічого адекватного послухати українського …..95% пісень про війну, вже й так від неї тошно за ці роки…"

"Боже, як ви дістали! Це вибір кожного. Війна не закінчиться, якщо ми перестанемо слухати російську музику чи відмовимося від російської мови"

"Я з України. І я теж слухаю Анну Asti та Ані Лорак".

Зазначимо, що Алхім уже не вперше під час повномасштабної війни публікує відео під російські треки. Раніше вона заявляла, що краще буде слухати російську музику та треки співачки-зрадниці Анни Asti, аніж українських артистів, які співають треки про війну.