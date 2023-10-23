Сама же певица Анны Asti умалчивает войну в Украине, хотя именно здесь встретила полномасштабное вторжение. А недавно артистка-предательница даже получила российское гражданство.

Интересно Под трек российских исполнителей: скандальная блоггерша Алхим опубликовала видео с "голой" фотосессии

Анна Алхим вляпалась в очередной скандал

Блогершу, похоже, не волнует предательская позиция певицы. Она продолжает слушать и подпевать ее трекам. Кроме того, Алхим ведет соцсети и общается по-русски.

Анна никогда не скрывала – часто слушает русскую музыку, в том числе песни Анны Asti. Хотя он понимает, что этим спонсирует армию врага. На днях блогерша опубликовала видео, на котором поет песню Asti.



Анна Алхим снова слушает русские песни / Скриншот с видео

Реакция сети

Украинцев такие действия Алхим очень разгневали. Под ее роликом уже собралось немало комментариев, в которых украинцы выражают свое возмущение:

"Просто противно".

"Аня! Не несите бред! Вы хоть понимаете, что вы несете? Вам объясняли о музыке 1000000 раз, но вы деревянная!"

"Пока не прилетит во двор, не поймет... жаль".

"Почему все, кому так нравится русский язык, до сих пор не в Москве? Почему москали не слушают украинскую музыку? Наверное, потому что украиноязычных москалей не существует, зато "русскоязычных украинцев" куча".

"Боже, какая мразота".

"Отписываюсь. Гадость. Реально за***ла".

"Оно не поймет никогда… пусть слушает, у нее войны нет".

"Вам неоднократно объясняли, что значит сегодня российская музыка! Это принципиальный вопрос для каждого из нас. Неужели не хватает клепки понять такие очевидные вещи?"

Однако нашлись и те фаны, которые вступились за блоггершу. Они считают, что русская музыка никак не причастна к войне:

"Война идет в Украине не из-за российской музыки, а из-за того, что эти депутаты, военкомы воруют деньги!"

"Сейчас вообще ничего адекватного послушать украинского …..95% песен о войне, уж и так от нее тошно за эти годы…"

"Боже, как вы получили! Это выбор каждого. Война не закончится, если мы перестанем слушать русскую музыку или откажемся от русского языка"

"Я из Украины. И я тоже слушаю Анну Asti и Ани Лорак".

Отметим, что Алхим уже не в первый раз во время полномасштабной войны публикует видео под российские треки. Ранее она заявляла, что лучше будет слушать российскую музыку и треки певицы-изменницы Анны Asti, чем украинских артистов, поющих треки о войне.