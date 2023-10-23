Сама же певица Анны Asti умалчивает войну в Украине, хотя именно здесь встретила полномасштабное вторжение. А недавно артистка-предательница даже получила российское гражданство.
Интересно Под трек российских исполнителей: скандальная блоггерша Алхим опубликовала видео с "голой" фотосессии
Анна Алхим вляпалась в очередной скандал
Блогершу, похоже, не волнует предательская позиция певицы. Она продолжает слушать и подпевать ее трекам. Кроме того, Алхим ведет соцсети и общается по-русски.
Анна никогда не скрывала – часто слушает русскую музыку, в том числе песни Анны Asti. Хотя он понимает, что этим спонсирует армию врага. На днях блогерша опубликовала видео, на котором поет песню Asti.
Анна Алхим снова слушает русские песни / Скриншот с видео
Реакция сети
Украинцев такие действия Алхим очень разгневали. Под ее роликом уже собралось немало комментариев, в которых украинцы выражают свое возмущение:
- "Просто противно".
- "Аня! Не несите бред! Вы хоть понимаете, что вы несете? Вам объясняли о музыке 1000000 раз, но вы деревянная!"
- "Пока не прилетит во двор, не поймет... жаль".
- "Почему все, кому так нравится русский язык, до сих пор не в Москве? Почему москали не слушают украинскую музыку? Наверное, потому что украиноязычных москалей не существует, зато "русскоязычных украинцев" куча".
- "Боже, какая мразота".
- "Отписываюсь. Гадость. Реально за***ла".
- "Оно не поймет никогда… пусть слушает, у нее войны нет".
- "Вам неоднократно объясняли, что значит сегодня российская музыка! Это принципиальный вопрос для каждого из нас. Неужели не хватает клепки понять такие очевидные вещи?"
Однако нашлись и те фаны, которые вступились за блоггершу. Они считают, что русская музыка никак не причастна к войне:
- "Война идет в Украине не из-за российской музыки, а из-за того, что эти депутаты, военкомы воруют деньги!"
- "Сейчас вообще ничего адекватного послушать украинского …..95% песен о войне, уж и так от нее тошно за эти годы…"
- "Боже, как вы получили! Это выбор каждого. Война не закончится, если мы перестанем слушать русскую музыку или откажемся от русского языка"
- "Я из Украины. И я тоже слушаю Анну Asti и Ани Лорак".
Отметим, что Алхим уже не в первый раз во время полномасштабной войны публикует видео под российские треки. Ранее она заявляла, что лучше будет слушать российскую музыку и треки певицы-изменницы Анны Asti, чем украинских артистов, поющих треки о войне.