Сама же певица Анны Asti умалчивает войну в Украине, хотя именно здесь встретила полномасштабное вторжение. А недавно артистка-предательница даже получила российское гражданство.

Интересно Под трек российских исполнителей: скандальная блоггерша Алхим опубликовала видео с "голой" фотосессии

Анна Алхим вляпалась в очередной скандал

Блогершу, похоже, не волнует предательская позиция певицы. Она продолжает слушать и подпевать ее трекам. Кроме того, Алхим ведет соцсети и общается по-русски.

Анна никогда не скрывала – часто слушает русскую музыку, в том числе песни Анны Asti. Хотя он понимает, что этим спонсирует армию врага. На днях блогерша опубликовала видео, на котором поет песню Asti.


Анна Алхим снова слушает русские песни / Скриншот с видео

Реакция сети

Украинцев такие действия Алхим очень разгневали. Под ее роликом уже собралось немало комментариев, в которых украинцы выражают свое возмущение:

  • "Просто противно".
  • "Аня! Не несите бред! Вы хоть понимаете, что вы несете? Вам объясняли о музыке 1000000 раз, но вы деревянная!"
  • "Пока не прилетит во двор, не поймет... жаль".
  • "Почему все, кому так нравится русский язык, до сих пор не в Москве? Почему москали не слушают украинскую музыку? Наверное, потому что украиноязычных москалей не существует, зато "русскоязычных украинцев" куча".
  • "Боже, какая мразота".
  • "Отписываюсь. Гадость. Реально за***ла".
  • "Оно не поймет никогда… пусть слушает, у нее войны нет".
  • "Вам неоднократно объясняли, что значит сегодня российская музыка! Это принципиальный вопрос для каждого из нас. Неужели не хватает клепки понять такие очевидные вещи?"

Однако нашлись и те фаны, которые вступились за блоггершу. Они считают, что русская музыка никак не причастна к войне:

  • "Война идет в Украине не из-за российской музыки, а из-за того, что эти депутаты, военкомы воруют деньги!"
  • "Сейчас вообще ничего адекватного послушать украинского …..95% песен о войне, уж и так от нее тошно за эти годы…"
  • "Боже, как вы получили! Это выбор каждого. Война не закончится, если мы перестанем слушать русскую музыку или откажемся от русского языка"
  • "Я из Украины. И я тоже слушаю Анну Asti и Ани Лорак".

Отметим, что Алхим уже не в первый раз во время полномасштабной войны публикует видео под российские треки. Ранее она заявляла, что лучше будет слушать российскую музыку и треки певицы-изменницы Анны Asti, чем украинских артистов, поющих треки о войне.