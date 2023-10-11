Ані Лорак знову оскандалилася: зрадниця цинічно заговорила про мир та любов
Джерело:Ані Лорак
Співачка-зрадниця Ані Лорак зробила нову цинічну заяву. Артистка, яка мовчить про війну та заробляє рублі в Росії, висловилася про любов. Вона вважає, що так можна досягнути миру.
Скандальна Ані Лорак опублікувала неоднозначний допис в інстаграмі. Хоча ще кілька днів тому зрадниця святкувала своє 45-річчя, розважаючи росіян на концерті.
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У соцмережах Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак, – 24 Канал) заговорила про любов, чим розлютила українців.
Співачка-зрадниця заявила, що її найбільша мрія – "щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, яка змогла б розчинити весь біль, ненависть, гнів і образу".
Щоб ми всі нарешті побачили одне одного як одну сім'ю в неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас..,
– написала Лорак.
На жаль, артистка закрила коментарі до посту, тож підписники не змогли висловити свою думку щодо її заяви.
Ані Лорак заговорила про любов / Скриншот з її інстаграму
Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні
- Зрадниця намагається всидіти на двох стільцях. Раніше вона цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою". Водночас Лорак публічно не засудила злочинний режим Кремля та продовжує виступати в Росії.
- Загалом артистка мовчить про війну в Україні. За словами українських зірок, саме Кіркоров напоумив на це Ані Лорак. Він переконав артистку, що українці самі "якось розберуться", а їй треба турбуватися про свою кар'єру.
- Лорак заявляла, що не допомагає Україні, адже вона "співачка, а не політик". Після хвилі хейту артистка виправдалася та відповіла, що не надає військової допомоги ЗСУ.
- А нещодавно співачка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей Росією. Ані Лорак повідомила, що частину доходу передала російському фонду, який займається підтримкою сиріт, дітей з Запорізької області та Донбасу.