Ані Лорак знову оскандалилася: зрадниця цинічно заговорила про мир та любов

Співачка-зрадниця Ані Лорак зробила нову цинічну заяву. Артистка, яка мовчить про війну та заробляє рублі в Росії, висловилася про любов. Вона вважає, що так можна досягнути миру.

Скандальна Ані Лорак опублікувала неоднозначний допис в інстаграмі. Хоча ще кілька днів тому зрадниця святкувала своє 45-річчя, розважаючи росіян на концерті.

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У соцмережах Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак, – 24 Канал) заговорила про любов, чим розлютила українців.

Співачка-зрадниця заявила, що її найбільша мрія – "щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, яка змогла б розчинити весь біль, ненависть, гнів і образу".

Щоб ми всі нарешті побачили одне одного як одну сім'ю в неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас..,

– написала Лорак.

На жаль, артистка закрила коментарі до посту, тож підписники не змогли висловити свою думку щодо її заяви.



Ані Лорак заговорила про любов / Скриншот з її інстаграму

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