Ще проситимуть вибачення, – Ані Лорак оскандалилася новою заявою про Україну

Зрадниця Ані Лорак в новому інтерв’ю знову заговорила про Україну. Співачка вкотре звинуватила державу у своєму переїзді до Росії. Крім того, вона вважає, що згодом в неї проситимуть вибачення.

Артистка продовжує вдавати, що кривава війна, яку розпочала Росія, ніяк її не стосується, передає 24 Канал. Раніше ми розповідали, якою заявою українців приголомшила Ані Лорак.

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Вона досі не називає конфлікт "війною", артистка про це каже: "Сталося те, що сталося".

В новому інтерв’ю російським ЗМІ співачка вкотре звинуватила Україну у тому, що була змушена переїхати до Росії.

Мені просто зривали концерти, це було проплачено й організовано. Я зі своїми закликами щастя і добра не задовольняла, потрібно було, щоб я говорила щось інше, але я не могла цього робити, я ж артист. Я змушена була виїхати,

– відповіла Ані Лорак.

Вона також зазначила, що отримала "любов" і "підтримку" в Росії.

Зрадниця зізналася, що їй боляче читати новини про те, що її хочуть позбавити звань в Україні. Вона заявила, що від цього в її житті нічого не зміниться, але цинічно додала, що Україна – у її душі.

Крім того, Ані Лорак вважає, що згодом у неї будуть просити вибачення.

Думаю, прийде той час, коли люди проситимуть вибачення, тому що це несправедливо,

– вважає співачка.

Артистка продовжує говорити, що вона "поза політикою" і твердити про те, що "любов врятує світ".

Що раніше заявляла Ані Лорак:

Зрадниця намагається всидіти на двох стільцях. Вона цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою", бо начебто пишається своєю культурою – щоправда, незрозуміло, як це проявляється.

Водночас Ані Лорак підтвердила, що ніколи не здійснювала військової допомоги, вочевидь, щоб їй таки дозволили виступити в Краснодарі.

Співачка додала, що "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.

Крім того, вона заявила, що саме українська влада змусила її переїхати до Росії у 2014 році.

До слова, днями з Ані Лорак посміявся Сергій Притула, він у барвах описав знамениту "допомогу" зрадниці та її колеги Таї Повалій для української армії.

Водночас сама Ані Лорак після своєї заяви чкурнула в Дубаї. В ОАЕ зрадниця полетіла не сама, компанію їй склав "духовний вчитель" і її бойфренд Ісаак Віджраку. Пара зупинилася в 5-зірковому готелі.