Ніколи не допомагала ЗСУ, а в Росію переїхала примусово: Ані Лорак приголомшила цинічною заявою
Джерело:Ані Лорак
Зрадниця Ані Лорак, яка раніше просто замовчувала про вторгнення Росії в Україну, нарешті видала цинічний пост. Співачка заявила, що ніколи не підтримувала ЗСУ, а війну назвала "конфліктом між Україною й Росією".
Ані Лорак заговорила після скасування концертів
Про це зрадниця-втікачка написала у соцмережі. Такі думки в неї "з'явилися" після того, як її концерт скасували у Краснодарі через підозри, що "вона може переказати гроші на підтримку ЗСУ".
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Спочатку Лорак почала виправдовуватися, нібито вона з початку "конфлікту між Росією й Україною" опинилася в центрі пліток. "Я пишу цей пост з наміром прояснити свою позицію", – зазначила вона.
Я розумію, що моє бажання продовжувати виступати в Росії викликало суперечки, деякі люди критикують мене за те, що я не займаю позицію одо конфлікту між Україною та Росією. Але моє рішення не було продиктоване політикою чи бажанням зайняти чиюсь сторону,
– написала Лорак.
Вона цинічно наголосила, що є української співачкою і нібито пишається своєю культурою, хоч цього й не помітно. "Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, у тому числі представляла свою країну на "Євробаченні", – пригадала зрадниця.
Співачку нібито змусили переїхати в Росію
Згодом, не називаючи імен, Ані Лорак заявила, що її змусили переїхати до Росії у 2014 році. За її словами, вона опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті.
Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні". Ультиматум уряду підштовхнув мене до переїзду в Росію, де мене прийняли і я й далі росла як артистка,
– написала зрадниця.
При цьому Ані Лорак цинічно додала, що Україна завжди в її серці.
Лорак ніколи не допомагала ЗСУ
Артистка також зізналася, що ніколи не надавала військової допомоги Україні.
"Я також хочу сказати, що ніколи не надавала військової допомоги (ЗСУ – 24 Канал), що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя", – видала зрадниця..
Українська співачка написала, що "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.
Як зірки та українці реагують на пост Ані Лорак
У коментарях українці, серед яких багато відомих зірок, висловили своє обурення, вони в шоці від цинічних та постійних виправдань зрадниці Лорак.
Зокрема, військова та снайперка Євгенія Емеральд зізналася, що це викликало в неї сміх.
Читаю цей брєд і смішно. У тебе немає прихильників – попустися, вУкраїні так точно. Я тебе теж жаліла, коли тобі зраджував чоловік і ти страждала. Але тепер розумію, що не жалко взагалі. Тупо написала цей лизожопський текст, щоб б в Росії не відміняли твої концерти. "Конфлікт"...,
– написала вона.
Ведуча Раміна Есхакзай заявила, щоб Кароліна (Ані Лорак – 24 Канал) перестала п**діти. "Вибрала Росію, живи із цим. Ти доросла жінка. Прийняла рішення, зізнайся в цьому і все. Раніше я вірила у твої казки, шкодувала, але 24.02.2022 показало тебе у всій красі", – написала вона.
Свій коментар написала і дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. "Бридко читати ваші виправдання! Це ваш усвідомлений вибір служити вбивцям! Кров українців на ваших руках і на вашій совісті так само!", – написала вона.
Ані Лорак написала цинічний пост / Скриншот
Українці також написали кілька коментарів, висловився своє обурення:
- "Конфлікт? У нас геноцид!! Війна! Нас знищують! Однією ж*пою на 2 стільцях не всидіти, все одно впадеш".
- "Ні х**на собі "конфлікт", це називається війна, яку Росія розв'язала в Україні. Пост ні про що!"
- "Оплачуючи податки в Росії, ви спонсоруєте російську армію, яка знищує українську спадщину, якою ви так пишаєтесь".
- "Ти з Чернівців! Західна Україна! Альо, про що ти пишеш? Послухай, що твої російські фанати говорять про Україну ?! Вони йдуть на нас, на наших дітей і на нашу землю. Як ти це не зрозуміла ще?"
- "Вибір є завжди і він давно зроблений на користь ворога. В Україні вже ніколи тобі не будуть раді".
- "Конфлікт у тебе в голові, у нас війна…"
- "Як зручно сховатися за словом "конфлікт".
- "Ні нашим, ні вашим. Жодної позиції… готова просто заробляти, де вигідніше. Дуже низько (ніякої щирості та співпереживання, одні слова…)".
- "Цікаво, які це ще "поклонники" з України в тебе є?"
- "Ну ти ж це пишеш, щоб тобі не скасовували концерти в Росії".
- "Ця промова "прокотила б" у 2014-му році! Тепер ні. Взяла би приклад з Лободи, яка повернулась на Батьківщину після довгих років у Росії. А вам, Кароліна, прийдеться доживати вік на чужині".