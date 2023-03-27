Ніколи не допомагала ЗСУ, а в Росію переїхала примусово: Ані Лорак приголомшила цинічною заявою

Зрадниця Ані Лорак, яка раніше просто замовчувала про вторгнення Росії в Україну, нарешті видала цинічний пост. Співачка заявила, що ніколи не підтримувала ЗСУ, а війну назвала "конфліктом між Україною й Росією".

Ані Лорак заговорила після скасування концертів

Про це зрадниця-втікачка написала у соцмережі. Такі думки в неї "з'явилися" після того, як її концерт скасували у Краснодарі через підозри, що "вона може переказати гроші на підтримку ЗСУ".

До теми Рейтинг, на який заслужила: Ані Лорак посіла 3 місце серед зірок-держзрадників

Спочатку Лорак почала виправдовуватися, нібито вона з початку "конфлікту між Росією й Україною" опинилася в центрі пліток. "Я пишу цей пост з наміром прояснити свою позицію", – зазначила вона.

Я розумію, що моє бажання продовжувати виступати в Росії викликало суперечки, деякі люди критикують мене за те, що я не займаю позицію одо конфлікту між Україною та Росією. Але моє рішення не було продиктоване політикою чи бажанням зайняти чиюсь сторону,

– написала Лорак.

Вона цинічно наголосила, що є української співачкою і нібито пишається своєю культурою, хоч цього й не помітно. "Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, у тому числі представляла свою країну на "Євробаченні", – пригадала зрадниця.

Співачку нібито змусили переїхати в Росію

Згодом, не називаючи імен, Ані Лорак заявила, що її змусили переїхати до Росії у 2014 році. За її словами, вона опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті.

Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні". Ультиматум уряду підштовхнув мене до переїзду в Росію, де мене прийняли і я й далі росла як артистка,

– написала зрадниця.

При цьому Ані Лорак цинічно додала, що Україна завжди в її серці.

Лорак ніколи не допомагала ЗСУ

Артистка також зізналася, що ніколи не надавала військової допомоги Україні.

"Я також хочу сказати, що ніколи не надавала військової допомоги (ЗСУ – 24 Канал), що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя", – видала зрадниця..

Українська співачка написала, що "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.

Як зірки та українці реагують на пост Ані Лорак

У коментарях українці, серед яких багато відомих зірок, висловили своє обурення, вони в шоці від цинічних та постійних виправдань зрадниці Лорак.

Зокрема, військова та снайперка Євгенія Емеральд зізналася, що це викликало в неї сміх.

Читаю цей брєд і смішно. У тебе немає прихильників – попустися, вУкраїні так точно. Я тебе теж жаліла, коли тобі зраджував чоловік і ти страждала. Але тепер розумію, що не жалко взагалі. Тупо написала цей лизожопський текст, щоб б в Росії не відміняли твої концерти. "Конфлікт"...,

– написала вона.

Ведуча Раміна Есхакзай заявила, щоб Кароліна (Ані Лорак – 24 Канал) перестала п**діти. "Вибрала Росію, живи із цим. Ти доросла жінка. Прийняла рішення, зізнайся в цьому і все. Раніше я вірила у твої казки, шкодувала, але 24.02.2022 показало тебе у всій красі", – написала вона.

Свій коментар написала і дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. "Бридко читати ваші виправдання! Це ваш усвідомлений вибір служити вбивцям! Кров українців на ваших руках і на вашій совісті так само!", – написала вона.



Ані Лорак написала цинічний пост / Скриншот

Українці також написали кілька коментарів, висловився своє обурення: