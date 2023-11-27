Це бізнес, – Ангеліна Усанова пояснила, чому їй не вдалося увійти в топ-20 на "Міс Всесвіт"

Нещодавно у Сан-Сальвадорі пройшов фінал "Міс Всесвіт-2023". Україну на конкурсі краси представляла співачка та модель Ангеліна Усанова. На жаль, їй не вдалося стати володаркою престижного титулу.

Крім того, українка не пройшла навіть у двадцятку найкращих конкурсанток. Днями дівчина пояснила, чому так сталося.

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Ангеліна Усанова висловилась про "Міс Всесвіт-2023"

Модель вважає, що Україна не була цікава для спонсорів конкурсу, тому й не увійшла в топ-20.

Була публікація десь два тижні тому, що "Міс Всесвіт" офіційно збанкрутувались. І вони виживають тільки на кошти спонсорів. А спонсори орієнтовані на Латинську Америку, на Таїланд. Тобто ті, хто приносить гроші. Точно не Європа і не європейські люди. Це бізнес. Це про гроші. Я думаю, можливо, вони побоялися підняти тему війни,

– розповіла Ангеліна.

До того ж Усанова зізналася, що її мало знімали та ставили дивні запитання на інтерв'ю.

"Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на індивідуальному інтерв'ю, яке впливало на топ-20, були дуже дивні запитання", – поділилася конкурсантка.

Хто така Ангеліна Усанова