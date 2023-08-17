На конкурсі "Міс Україна Всесвіт" обрали переможницю: країну представить Ангеліна Усанова

Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" обрав дівчину, яка представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси у 2023 році. Титул здобула киянка Ангеліна Усанова.

Як і у 2022 році, переможницю "Міс Україна Всесвіт" обирали без традиційного святкового заходу з дефіле. Натомість учасниці пройшли онлайн-співбесіду через Zoom.

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Журі обрало трьох фіналісток, одна з яких здобула корону. Так, переможницею стала Ангелина Усанова. Вже 18 листопада 2023 року дівчина представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у Сальвадорі.



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму конкурсу

Додамо, що дівчина офіційно отримає корону "Міс Україна Всесвіт-2023" наприкінці серпня у Києві. Наразі дівчина перебуває у США, де вже почала готуватися до конкурсу.

Що відомо про Ангеліну Усанову: коротко

На сторінці "Міс Україна Всесвіт" зазначено, що переможниця – співачка, авторка пісень та музикантка , яка "пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання". Також її представили як "звукового цілителя" та майстриню йоги, яка навчалася в Австрії та Індії.

, яка "пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання". Також її представили як "звукового цілителя" та майстриню йоги, яка навчалася в Австрії та Індії. Усанова після початку повномасштабної війни проводила благодійні концерти, збирала кошти на гуманітарну допомогу, організувала житло для українських біженців у Європі та допомагала постраждалим від війни за допомогою йоги та медитації.



Ангеліна Усанова / Фото з її інстаграму

У мережі вдалося знайти кілька композицій у виконанні дівчини. Так, нещодавно Ангеліна опублікувала свою версія відомого "Щедрика", яку вона презентувала на благодійному концерті в місті Цуґ.

Реакція мережі

Під дописом на офіційній сторінці конкурсу українці передали вітання дівчині. Багато підписників зазначили, що Ангеліна дуже красива та побажали їй перемоги у "Міс всесвіт-2023":

"Дуже гарна дівчина. Успіхів!"

"Гарний вибір ! Вітаю".

"Справжня українська врода! Бажаю перемоги і гідного представлення України".

"Дуже гарна дівчина. Чудовий вибір".

"Красуня! Перемога за нами!"

"Дуже гарна дівчина, ще й талановита".

"Нереальна краса. Будемо вболівати".

"Супер, бажаю тільки перемоги".

Нагадаємо, що на "Міс Всесвіт-2022" перемогла представниця США – 28-річна Р'Бонні Габріель. Вона працює моделлю та дизайнеркою. Водночас українка Вікторія Апанасенко не змогла пройти до фіналу та зайняти місце у списку найкращих 16 конкурсанток. Але дівчина отримала важливу нагороду – Spirit of Carnival Award.