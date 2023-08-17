Как и в 2022 году, победительницу "Мисс Украина Вселенная" выбирали без традиционного дефиле. Вместо этого участницы прошли онлайн-беседу через Zoom.

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Жюри выбрало трех финалисток, одна из которых получила корону. Так победительницей стала Ангелина Усанова. Уже 18 ноября 2023 года девушка представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.



Ангелина Усанова / Фото с инстаграммы конкурса

Добавим, что девушка официально получит корону "Мисс Украина Вселенная-2023" в конце августа в Киеве. В настоящее время девушка находится в США, где уже начала готовиться к конкурсу.

Что известно об Ангелине Усановой: коротко

На странице "Мисс Украина Вселенная" указано, что победительница – певица, автор песен и музыкант , которая "пишет и исполняет песни на темы мира, экологии и любви". Также ее представили как "звукового целителя" и мастерицу йоги, которая училась в Австрии и Индии.

, которая "пишет и исполняет песни на темы мира, экологии и любви". Также ее представили как "звукового целителя" и мастерицу йоги, которая училась в Австрии и Индии. Усанова после начала полномасштабной войны проводила благотворительные концерты, собирала средства на гуманитарную помощь, организовала жилье для украинских беженцев в Европе и помогала пострадавшим от войны с помощью йоги и медитации.



Ангелина Усанова / Фото с ее инстаграммы

В сети удалось найти несколько композиций в исполнении девушки. Так, недавно Ангелина опубликовала свою версию известного "Щедрика", которую она презентовала на благотворительном концерте в городе Цуг.

Реакция сети

Под постом на официальной странице конкурса красоты украинцы передали поздравления девушке. Многие подписчики отметили, что Ангелина очень красивая и пожелали ей победы в "Мисс Вселенная-2023":

"Очень хорошая девушка. Удачи!"

"Хороший выбор! Поздравляю".

"Настоящая украинская красота! Желаю победы и достойного представления Украины".

"Очень хорошая девушка. Отличный выбор".

"Красавица! Победа за нами!"

"Очень хорошая девушка, еще и талантливая".

"Нереальная красота. Будем болеть".

"Супер, желаю только победы".

Напомним, что на "Мисс Вселенная-2022" победила представительница США – 28-летняя Р'Бонни Габриэль. Она работает моделью и дизайнером. В то же время украинка Виктория Апанасенко не смогла пройти в финал и занять место в списке лучших 16 конкурсанток. Но девушка получила важную награду – Spirit of Carnival Award.