Супермодель Карлі Клосс стала мамою вдруге: миле фото дитини
14 липня 2023, 15:53Читать новость на русском
Джерело:Джошуа Кушнер
Супермодель Карлі Клосс вдруге стала мамою. У неї, ймовірно, народився син - чоловік моделі показав його перше фото.
Відома модель та ангел Victoria's Secret Карлі Клосс стала мамою. Це друга дитина для неї та її чоловіка – Джошуа Кушнера.
Дивіться також За 25 тисяч доларів: реперка Cardi B здивувала подарунком для 5-річної доньки
Карлі Клосс стала мамою
Про поповнення у родині повідомив обранець моделі. Він опублікував перше фото малюка в інстаграмі. Судячи з блакитної шапочки на новонародженому – це хлопчик. Поки що пара не повідомляє стать та ім'я офіційно.
Друга дитина Карлі та Джошуа з'явилась на світ три дні тому – 11 липня.
Ласкаво просимо у світ,
– звернувся зірковий батько до дитини.
Карлі Клосс стала мамою / Фото з інстаграму Джошуа Кушнера
Карлі Клосс – мама вдруге
- Карлі Клосс та Джошуа Кушнер одружилися 18 жовтня 2018 року після 7 років у стосунках. У них була урочиста церемонія в Нью-Йорку.
- Через три роки подружжя стали батьками вперше – у них народився син Леві Джозеф, який тепер став старшим братом.
- Про другу вагітність Карлі Клосс оголосила на цьогорічному балі Met Gala, на який одягнула вельветову чорну сукню з перлами. Вбрання підкреслило її округлий животик.