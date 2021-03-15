28-річна відома модель Карлі Клосс та її 35-річний чоловік, бізнесмен Джошуа Кушнер стали батьками вперше. Вони поділилися першим зворушливим фото малюка, але не розсекретили стать та ім'я.

Відома американська модель і колишня "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс народила первістка. Радісною новиною вперше поділився її чоловік Джошуа Кушнер, оприлюднивши миловидне фото малюка.

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Карлі Клосс вперше стала мамою

Джошуа Кушнер поділився першим фото малюка з пологового будинку. Він показав дитину, накриту білою ковдрою та в шапочці. Бізнесмен вирішив не показувати обличчя первістка.

"Ласкаво просимо у цей світ", – написав під фото Джошуа Кушнер. Пара вирішила не розголошувати імені першої дитини та її стать. Тому інші подробиці невідомі.

Вагітність Карлі Клосс

Спочатку про вагітність моделі повідомили інсайдери. Тоді було відомо, що Карлі дуже щаслива, що народить вперше, адже буде дуже хорошою мамою.

Згодом Карлі Клосс вирішила підтвердити щасливу новину. Вона зняла коротке відео, де продемонструвала вагітний живіт. У підписі до відео зірка написала: "Доброго ранку, дитино".

Шлюб Карлі Клосс та Джошуа Кушнера

18 жовтня 2018 року Карлі Клосс та Джошуа Кушнер відсвяткували весілля, де пішли до вівтаря у Нью-Йорку. Урочисту церемонію з моделлю та бізнесменом розділили 80 найближчих родичів та друзів.

Весілля було інтимним і зворушливим. Пара сяяла від щастя, – розповідали інсайдери.

Карлі Клосс вийшла заміж у розкішній сукні від Dior. Від вбрання модель була в захваті, але церемонію вважала занадто офіційною. Та вже у 2019 році Карлі Клосс і Джошуа Кушнер не відмовились від гучного свята. У червні вони провели вечірку, на яку запросили голлівудських зірок. Зокрема, на весіллі Карлі Клосс побували Кеті Перрі та Орландо Блум.