Супермодель Карлі Клосс вперше стала мамою: зворушливе фото малюка
28-річна відома модель Карлі Клосс та її 35-річний чоловік, бізнесмен Джошуа Кушнер стали батьками вперше. Вони поділилися першим зворушливим фото малюка, але не розсекретили стать та ім'я.
Джерело:інстаграм Джошуа Кушнера
Відома американська модель і колишня "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс народила первістка. Радісною новиною вперше поділився її чоловік Джошуа Кушнер, оприлюднивши миловидне фото малюка.
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Карлі Клосс вперше стала мамою
Джошуа Кушнер поділився першим фото малюка з пологового будинку. Він показав дитину, накриту білою ковдрою та в шапочці. Бізнесмен вирішив не показувати обличчя первістка.
"Ласкаво просимо у цей світ", – написав під фото Джошуа Кушнер. Пара вирішила не розголошувати імені першої дитини та її стать. Тому інші подробиці невідомі.
Вагітність Карлі Клосс
- Спочатку про вагітність моделі повідомили інсайдери. Тоді було відомо, що Карлі дуже щаслива, що народить вперше, адже буде дуже хорошою мамою.
- Згодом Карлі Клосс вирішила підтвердити щасливу новину. Вона зняла коротке відео, де продемонструвала вагітний живіт. У підписі до відео зірка написала: "Доброго ранку, дитино".
Шлюб Карлі Клосс та Джошуа Кушнера
18 жовтня 2018 року Карлі Клосс та Джошуа Кушнер відсвяткували весілля, де пішли до вівтаря у Нью-Йорку. Урочисту церемонію з моделлю та бізнесменом розділили 80 найближчих родичів та друзів.
Весілля було інтимним і зворушливим. Пара сяяла від щастя, – розповідали інсайдери.
Карлі Клосс вийшла заміж у розкішній сукні від Dior. Від вбрання модель була в захваті, але церемонію вважала занадто офіційною. Та вже у 2019 році Карлі Клосс і Джошуа Кушнер не відмовились від гучного свята. У червні вони провели вечірку, на яку запросили голлівудських зірок. Зокрема, на весіллі Карлі Клосс побували Кеті Перрі та Орландо Блум.
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