Известная модель и ангел Victoria's Secret Карли Клосс стала мамой. Это второй ребенок для нее и ее мужа Джошуа Кушнера.
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Карли Клосс стала мамой
О пополнении в семье сообщил избранник модели. Он опубликовал первое фото малыша в инстаграме. Судя по голубой шапочке на новорожденном – это мальчик. Пока что пара не сообщает пол и имя официально.
Второй ребенок Карли и Джошуа появился на свет три дня назад – 11 июля.
Добро пожаловать в мир,
– обратился звездный отец к ребенку.
Карли Клосс стала мамой / Фото с инстаграма Джошуа Кушнера
Карли Клосс – мама второй раз
- Карли Клосс и Джошуа Кушнер поженились 18 октября 2018 года после 7 лет в отношениях. У них была торжественная церемония в Нью-Йорке.
- Через три года супруги стали родителями впервые – у них родился сын Леви Джозеф, ставший теперь старшим братом.
- О второй беременности Карли Клосс объявила на бале Met Gala, на который надела вельветовое черное платье с жемчугом. Наряд подчеркнул ее округлый животик.