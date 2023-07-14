Известная модель и ангел Victoria's Secret Карли Клосс стала мамой. Это второй ребенок для нее и ее мужа Джошуа Кушнера.

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Карли Клосс стала мамой

О пополнении в семье сообщил избранник модели. Он опубликовал первое фото малыша в инстаграме. Судя по голубой шапочке на новорожденном – это мальчик. Пока что пара не сообщает пол и имя официально.

Второй ребенок Карли и Джошуа появился на свет три дня назад – 11 июля.

Добро пожаловать в мир,
– обратился звездный отец к ребенку.


Карли Клосс стала мамой / Фото с инстаграма Джошуа Кушнера

Карли Клосс – мама второй раз

  • Карли Клосс и Джошуа Кушнер поженились 18 октября 2018 года после 7 лет в отношениях. У них была торжественная церемония в Нью-Йорке.
  • Через три года супруги стали родителями впервые – у них родился сын Леви Джозеф, ставший теперь старшим братом.
  • О второй беременности Карли Клосс объявила на бале Met Gala, на который надела вельветовое черное платье с жемчугом. Наряд подчеркнул ее округлый животик.