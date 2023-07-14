Відома модель та ангел Victoria's Secret Карлі Клосс стала мамою. Це друга дитина для неї та її чоловіка – Джошуа Кушнера.

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Карлі Клосс стала мамою

Про поповнення у родині повідомив обранець моделі. Він опублікував перше фото малюка в інстаграмі. Судячи з блакитної шапочки на новонародженому – це хлопчик. Поки що пара не повідомляє стать та ім'я офіційно.

Друга дитина Карлі та Джошуа з'явилась на світ три дні тому – 11 липня.

Ласкаво просимо у світ,

– звернувся зірковий батько до дитини.



Карлі Клосс стала мамою / Фото з інстаграму Джошуа Кушнера

Карлі Клосс – мама вдруге