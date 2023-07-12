Американська реперка Cardi B зворушливо привітала доньку з днем народження. Калче Кіарі виповнилося 5 років.

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Cardi B подарувала доньці сумку

У день народження Cardi B опублікувала фото доньки. Вона позувала у яскраво-рожевій сукні з пишною спідницею в стилі Барбі.

Зіркова матуся вирішила подарувати доньці недешевий аксесуар – відому сумку бренду Hermès Birkin, ціна якої сягає 25 тисяч доларів (у гривнях – приблизно 922 тисячі). Рожева сумка та балетки з рожевими стрічками доповнили святковий образ дівчинки.



Донька Cardi B Калче / Фото з інстаграму Cardi B

"Моїй крихітці виповнилося п'ять років... З днем народження, моя гарненька принцесо! Це прекрасно бачити, як моя дівчинка росте, але мені трохи сумно, що моя дитина більше не моя маленька крихітка", – привітала доньку Cardi B.