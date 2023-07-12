Американська реперка Cardi B зворушливо привітала доньку з днем народження. Калче Кіарі виповнилося 5 років.
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Cardi B подарувала доньці сумку
У день народження Cardi B опублікувала фото доньки. Вона позувала у яскраво-рожевій сукні з пишною спідницею в стилі Барбі.
Зіркова матуся вирішила подарувати доньці недешевий аксесуар – відому сумку бренду Hermès Birkin, ціна якої сягає 25 тисяч доларів (у гривнях – приблизно 922 тисячі). Рожева сумка та балетки з рожевими стрічками доповнили святковий образ дівчинки.
Донька Cardi B Калче / Фото з інстаграму Cardi B
"Моїй крихітці виповнилося п'ять років... З днем народження, моя гарненька принцесо! Це прекрасно бачити, як моя дівчинка росте, але мені трохи сумно, що моя дитина більше не моя маленька крихітка", – привітала доньку Cardi B.
- Цікаво, що Cardi B купує доньці брендові сумочки ще з 2 років. Вже тоді у Калче була ціла колекція сумок від іменитих брендів Chanel і Dior. На третій день народження зіркова донька отримала сумочку за 48 тисяч доларів. У мережі на це реагували по-різному: хтось критикував реперку за марно витрачені гроші, а хтось хвалив її за любов до доньки.
- Нагадаємо, що Cardi B виховує двох дітей – у вересні 2021 року знаменитість стала мамою вдруге: у неї та репера Offset народився хлопчик – його звати Вейв. Зірка рідко показує свого сина у мережі.