Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з колишнім чоловіком

Американська акторка Анджеліна Джолі вкотре потрапила в об'єктиви папараці. Цього разу її помітили разом з колишнім чоловіком, Джонні Лі Міллером. Зірки разом повечеряли в ресторані.

До відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі прикута чимала кількість уваги від прихильників та преси. Тому кожен її вихід на публіку не обходиться без папараці та журналістів.

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Днями знаменитість відправилась на побачення зі своїм колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером. Актори повечеряли в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Після вечері в закладі пару сфотографували в одному автомобілі. З ресторану вони поїхали разом, однак куди саме – невідомо.

Фото зустрічі Джолі з ексчоловіком можна переглянути за посиланням

Для нового виходу у світ зірка обрала стриманий аутфіт. Вона одягнула довге чорне пальто, замшеві туфлі-човники в тон. Елегантний look довершувала бежева сумка від італійського бренду Loro Piana.

Що відомо про стосунки Анджеліни Джолі з ексчоловіком

У червні стало відомо, що актори раптово відновили спілкування. Знаменитість заскочили біля будинку Джонні Лі Міллера без охоронця та дітей, але з пляшкою вина.

Згодом інсайдери розповіли, що Анджеліна Джолі провела канікули у Нью-Йорку. Там вона не тільки насолоджувалась часом з дітьми, але й познайомила синів з колишнім чоловіком. Знайомство нібито пройшло чудово.

Додамо, що Джонні Лі Міллер та Анджеліна Джолі одружилися у 1996, а через 3 роки розлучилися. Через кілька років акторка заявила, що цей розрив був помилкою. Тож зараз фанати підозрюють пару у романі.

Варто зазначити, нещодавно американські ЗМІ спростували чутки про ймовірні романтичні стосунки Анджеліни Джолі та The Weeknd. Знаменитостей нібито пов'язують лише робочі стосунки. Їхні часті зустрічі – праця над новим фільмом, у якому начебто хоче знятися співак.