К известной голливудской актрисе Анджелине Джоли приковано достаточно большое количество внимания от поклонников и прессы. Поэтому каждый ее выход на публику не обходится без папарацци и журналистов.

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На днях знаменитость отправилась на свидание со своим бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Актеры поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

После ужина в заведении пару сфотографировали в одном автомобиле. Из ресторана они уехали вместе, однако куда именно – неизвестно.

Фото встречи Джоли с экс-мужем можно посмотреть по ссылке.

Для нового выхода в свет звезда выбрала сдержанный аутфит. Она надела длинное черное пальто, замшевые туфли-лодочки в тон. Элегантный look довершала бежевая сумка от итальянского бренда Loro Piana.

Что известно об отношениях Анджелины Джоли с экс-мужем

В июне стало известно, что актеры внезапно возобновили общение. Знаменитость застали возле дома Джонни Ли Миллера без охранника и детей, но с бутылкой вина.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Анджелина Джоли провела каникулы в Нью-Йорке. Там она не только наслаждалась временем с детьми, но и познакомила сыновей с бывшим мужем. Знакомство якобы прошло замечательно.

Добавим, что Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли поженились в 1996 году, а через 3 года развелись. Через несколько лет актриса заявила, что этот разрыв был ошибкой. Поэтому сейчас фанаты подозревают пару в романе.

Стоит отметить, недавно американские СМИ опровергли слухи о возможных романтических отношениях Анджелины Джоли и The Weeknd. Знаменитостей якобы связывают только рабочие отношения. Их частые встречи – работа над новым фильмом, в котором якобы хочет сняться певец.