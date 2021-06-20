Знаменита американська акторка Анджеліна Джолі нещодавно розбурхала мережу новиною про відновлення спілкування з першим колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером. Зірок почали підозрювати в романі, пригадуючи, як спілкування Дженніфер Лопес з колишнім Беном Аффлеком переросло в стосунки.

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Анджеліна Джолі познайомила екскоханого з синами

Знаменитість підігріла чутки про роман. Нещодавно вона була в Нью-Йорку, де провела канікули разом зі своїми дітьми – 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло та 12-річними близнюками Ноксом і Вів'єн.

Спочатку Анджеліну Джолі побачили біля будинку Міллера разом із сином Ноксом. Через кілька днів акторка відвідала ексчоловіка разом із Паксом. За словами джерел, знайомство пройшло вдало.

Нокс – милий хлопчик. Швидше за все, Джолі вирішила, що саме з ним легше всього починати знайомство. Паксу теж стало цікаво, і він побажав зустрітися з Міллером, про якого завжди ніжно відгукувалася його мама, на наступний день. Вони добре порозумілися,

– пише видання.

Канікули з дітьми Джолі також провела добре, відвідуючи різні культурні центри. Разом з Паксом і Ноксом вона була у кількох наукових музеях, а Шайло, Захару і Вів'єн зводила в художні галереї.

Нагадаємо, що вперше Анджеліну побачили біля будинку Джонні Лі Міллера близько тижня тому. Вона приходила до чоловіка спершу без дітей та охоронця. Також при вході побачили, що зірка прибула до Джонні з пляшкою вина.