Спочатку акторку заскочили у мережі кафе Lviv croissants на Сихові. Відвідувачі були спантеличені, однак потім переконались, що це таки Джолі.

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Яка мета візиту Джолі

Джолі є не тільки відомою акторкою, а й послом доброї волі ООН. Вона прибула в Україну з гуманітарною місією.

Радник глави ОП Сергій Лещенко назвав візит унікальним. Він зазначив, що допомагав з організацією поїздки.

Обід з переселенцями на вокзалі

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила там з місцевими та зустріла потяг із переселенцями з Покровська.

Акторка наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди. Вона додала, що вся її любов з нами. Потім зірка пообідала з переселенцями на вокзалі.

Крім того, зірка поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Джолі поговорила з переселенцями на вокзалі / Фото з телеграму "Львівич":

Джолі поїхала до дітей в школу-інтернат

Акторка відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщині. Вона поспілкувалась з малечою, яка постраждала від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький написав, що Джолі дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти акторці про свою мрію.



Джолі з дітьми на Львівщині / Фото з телеграму Максима Козицького

Також Джолі відвідала школу-інтернат. Вона спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде.

Козицький додав, що цей візит був несподіванкою для всіх.

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Джолі підтримувала Україну від початку війни

Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.

Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту,

– писала акторка.

Також вона одразу почала опікуватися біженцями разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.

В інстаграмі Джолі розмістила відео з бомбосховища у Харкові, де переховувалася сім'я з дітьми. Додамо, що акторка має понад 12 мільйонів підписників.

Крім цього, вона розповіла світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку.

Згодом Джолі провідала українських дітей в лікарні в Римі. Тоді там був 31 малюк – хтось з них зазнав поранення на війні, а хтось продовжив лікувати тяжку хворобу.

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