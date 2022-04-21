Днем раніше стало відомо про довгий список українських артистів, які підтримували Україну та засуджували дії Росії на території нашої країни. До нього увійшли Іван Дорн, Антон Птушкін, Тіна Кароль, Макс Барських, Світлана Лобода, Надя Дорофєєва, Потап, Святослав Вакарчук, Настя Каменських та багато інших.

До слова Дантес, Птушкін і Бєдняков відреагували на заборону в'їзду на Росію: "Та йдіть нах*й"

Деякі з них і на половину так яскраво не підтримували українців, як це робила Оля Полякова. Втім, їй, схоже, не загрожує заборона на перетин кордону Росії у найближчі 50 років.

Артистка зізналася, що мріє потрапити до російського "чорного списку".

Чесно, мені навіть образливо, я теж хотіла потрапити до цього списку. Зараз в такі опальні російські списки потрапляти – велика честь. І бути ворогом Росії сьогодні – це честь, а мене, як завжди, не нагородили,

– поділилася Полякова.

Зокрема вона згадала про Філіпа Кіркорова, з яким довго дружила. Після публічного хейту щодо нього журналісти запитали співачку, чи він якось відреагував на її слова:

"Ні, бачите, він виявився боягузом. Те, що він робить – це боязлива позиція. Він мовчав два місяці, не висловлював жодної позиції. Насправді це було більш розумно з його боку, мовчав би й надалі. Він, звісно, не буде нічого відповідати, бо нарветься на мене та на мільйони людей, які згуртувались проти російської навали. І зараз ми одне за одного. Я пишаюсь своєю країною та своїми людьми".