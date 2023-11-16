"Поки наші хлопці там, він співає": Андрій Хливнюк відреагував на хейт через виступи за кордоном

Гурт "Бумбокс" відправився в благодійний тур Європою. Зокрема, музиканти вже виступили у п'яти містах Польщі. Також вони дадуть концерт у столицях Чехії, Австрії та Хорватії. Водночас через це на артистів та лідера гурту вилилось чимало хейти. Тепер соліст колективу Андрій Хливнюк прокоментував це.

Він наголосив, що часто його звинувачують в тому, що військові не мають права виїжджати за кордон із благодійними виступами. Крім того, багато людей загалом засуджують концерти, коли в країні йде повномасштабна війна. Артист же запевнив, що "мікрофон – дієвий засіб боротьби".

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Андрій Хливнюк відреагував на закиди хейтерів

За словами музиканта та з початком великої війни військовослужбовця, два найпоширеніших хейтерських закиди, які йому прилітають:

"Що ж це за служба така, що його випускають?"

"Поки наші хлопці там, він співає".

Водночас співак зазначив, що як ніхто інший знає, що музика й виступи є дуже ефективними засобами боротьби.

Мікрофон – дієвий засіб боротьби, знаю, бо інші засоби теж використовую. Служба – людям України, а не собі класному. На друге питання фахову відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті, і ті, кого гурт і фонд забезпечують коштом таких благодійних турів. Дякую за довіру та кожну копійку в кошик боротьби добра зі злом,

– наголосив виконавець.

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