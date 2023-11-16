Он подчеркнул, что часто его обвиняют в том, что военные не имеют права уезжать за границу с благотворительными выступлениями. Кроме того, многие люди в целом осуждают концерты, когда в стране идет полномасштабная война. Артист же заверил, что "микрофон – действенное средство борьбы".
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Андрей Хливнюк отреагировал на упреки хейтеров
По словам музыканта и с началом великой войны военнослужащего, два самых распространенных хейтерских упрека, которые ему прилетают:
- "Что же это за служба такая, что его выпускают?"
- "Пока наши ребята там, он поет".
В то же время певец отметил, что как никто другой знает, что музыка и выступления являются очень эффективными средствами борьбы.
Микрофон – действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба – людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров. Спасибо за доверие и каждую копейку в корзину борьбы добра со злом,
– подчеркнул исполнитель.
Андрей Хливнюк в ВСУ: что известно
- Музыкант встал в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Он рассказывал, что занимается аэроразведкой и боевыми операциями в Херсонской области.
- Работая пилотом ударного беспилотника отечественного производства, он участвовал в выполнении разведывательно-ударных задач на южном направлении.
- Также артист обеспечивает свое подразделение и два экипажа, где стал командиром. Кроме того, Хливнюк играет решающую роль в планировании и выполнении боевых задач.