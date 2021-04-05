Вслід за Мірошниченком: Андрія Доманського зробили ведучим Слов'янського базару: той відмовився

Непорозуміння навколо білоруського музичного фестивалю "Слов'янський базар" не вщухають. Спочатку одним з ведучих оголосили Тімура Мірошниченка, але після його відмови у списку запрошених опинився Андрій Доманський.

Що один, що другий український ведучий заперечують свою присутність у заході, який фінансується бюджетом Білорусі та Росії. Після того, як ім'я Андрія Доманського з'явилось на сайті фестивалю, він заявив, що його кандидатуру справді розглядали, але офіційної згоди з його сторони "не було і не буде".

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Шановні білоруси, я не їду на "Слов'янський базар". Змушений був закрити коментарі (у дописі інстаграму, – Showbiz 24) через величезний потік як адекватних, так і агресивних повідомлень. Хочу окремо подякувати людям, які, не дивлячись на емоції, висловлювали свою точку зору в поважній формі,

– наголосив ведучий.

Що цікаво, участь ведучого Тимура Мірошниченка, який начебто звільнився зі "Суспільного" та відмовився вести Євробачення-2021 у прямому ефірі (згодом він спростував цю заяву), досі зазначена на сайті "Слов'янського базару":

– на церемонії відкриття фестивалю разом з білоруськими та російськими ведучими;

– та на закритті події разом із білоруськими ведучими (днем раніше замість нього було прізвище Андрія Доманського, повідомляють в "Обозреватель").



Ім'я Тимура Мірошниченка на сайті "Слов'янського базару" / Скриншот із сайту