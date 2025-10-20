Лідера Green Grey знають під сценічним ім'ям Diezel – Дизель. Про його смерть стало відомо у понеділок, 20 жовтня. Деталі біографії Андрія Яценка читайте у матеріалі Showbiz 24.

Біографія Андрія Яценка

Андрій "Дизель" Яценко народився у грудні 1969 року. Він займався музикою з самого дитинства й у 6 років зібрав власний колектив. З 10 років почав виступати на концертах.

Попри захоплення музикою Андрій Яценко здобув медичну освіту. Також у 1988 році служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні й танцю Центральної групи військ.

Андрій Яценко як засновник та лідер гурту Green Grey

У 1993 році (на той час Андрію Яценку було 24 роки) у Києві музикант створив гурт Green Grey, який став одним з перших рок-гуртів незалежної України.


Green Grey на початку кар'єри / Фото Deezer

У своїй творчості колектив поєднував кілька стилів – фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Найвідоміші їхні треки: "Емігрант", "Під дощем", "Стереосистема", "Мазафака" (який транслювався "Нашим радіо" на початку його мовлення) та багато інших.

Green Grey – "Тот день": дивіться відео онлайн


Green Grey – "Емігрант" (українською): слухайте онлайн


Green Grey – перший український гурт, який отримав нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009). Музиканти також виступали на одній сцені з легендарними світовими гуртами.

У 2009 році гурт відсвяткував 15-річчя у Палаці Спорту, а ще через 5 років організував великий тур.

Додамо, у 2011 році поліція затримала бас-гітариста гурту Green Grey Петра Цимбала. Його підозрювали в участі в угрупуванні наркоторговців, які розповсюджували марихуану. У грудні 2013 гітариста засудили на 9 років, а через два роки звільнили. Однак Цимбал не повернувся до колективу музикантів.

Мовний скандал навколо Green Grey

У 2021 році колектив Green Grey потрапив у скандал. На тлі підготовки до концерту з нагоди 30-річчя Незалежності України гурту відмовили в участі, пояснивши це тим, що вони російськомовні. Тоді Андрій Яценко обурився таким рішенням і заявив, що таким способом колектив "намагаються стерти з історії".

Уже в період повномасштабної війни Дизель зізнався, що йому соромно за цей скандал. Однак він повністю так і не переходив на українську мову.

Діяльність Андрія Яценка після 24 лютого 2022

Після початку повномасштабного вторгнення музикант зайнявся волонтерством. Зокрема, вивозив жінок та дітей за кордон. Згодом він підписав контракт з батальйоном ТрО "Мрія", де також перебували його друзі.


Андрій Яценко / Фото з інстаграму Андрія Яценка

У 2023 році Андрій Яценко пояснював, що на службі займався протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною. Йому не доводилось брати участь у боях, хоч артист не раз потрапляв під обстріли.

Виглядає це так: певну кількість днів на тиждень ми маємо перебувати на чергуванні. Коли ж ми не на чергуванні, то працюємо за своїми професіями. Я продовжую бути музикантом. Такий графік дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України,
розповідав музикант.

Перші півтора року повномасштабної війни гурт Green Grey став на паузу. Музиканти були не впевнені, чи варто повертатись до концертів. Зокрема й через те, що чимало їхніх хітів написані російською. Згодом вони переклали багато треків і вирішили запустити гастрольну діяльність.


Андрій Яценко на концерті у 2024 / Фото з фейсбуку Андрія Яценка

У листопаді 2023 року учасники гурту Green Grey – Андрій Дизель та Дмитро Мурік – дали рідкісне інтерв'ю Славі Дьоміну, де розповідали про свою позицію щодо мови, теперішню діяльність і заробіток.

Додамо, що на жовтень і листопад цього року у Green Grey було заплановано чимало концертів у різних містах України.