Лідера Green Grey знають під сценічним ім'ям Diezel – Дизель. Про його смерть стало відомо у понеділок, 20 жовтня. Деталі біографії Андрія Яценка читайте у матеріалі Showbiz 24.

Біографія Андрія Яценка

Андрій "Дизель" Яценко народився у грудні 1969 року. Він займався музикою з самого дитинства й у 6 років зібрав власний колектив. З 10 років почав виступати на концертах.

Попри захоплення музикою Андрій Яценко здобув медичну освіту. Також у 1988 році служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні й танцю Центральної групи військ.

Андрій Яценко як засновник та лідер гурту Green Grey

У 1993 році (на той час Андрію Яценку було 24 роки) у Києві музикант створив гурт Green Grey, який став одним з перших рок-гуртів незалежної України.



Green Grey на початку кар'єри / Фото Deezer

У своїй творчості колектив поєднував кілька стилів – фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Найвідоміші їхні треки: "Емігрант", "Під дощем", "Стереосистема", "Мазафака" (який транслювався "Нашим радіо" на початку його мовлення) та багато інших.

Green Grey – перший український гурт, який отримав нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009). Музиканти також виступали на одній сцені з легендарними світовими гуртами.

У 2009 році гурт відсвяткував 15-річчя у Палаці Спорту, а ще через 5 років організував великий тур.

Додамо, у 2011 році поліція затримала бас-гітариста гурту Green Grey Петра Цимбала. Його підозрювали в участі в угрупуванні наркоторговців, які розповсюджували марихуану. У грудні 2013 гітариста засудили на 9 років, а через два роки звільнили. Однак Цимбал не повернувся до колективу музикантів.

Мовний скандал навколо Green Grey

У 2021 році колектив Green Grey потрапив у скандал. На тлі підготовки до концерту з нагоди 30-річчя Незалежності України гурту відмовили в участі, пояснивши це тим, що вони російськомовні. Тоді Андрій Яценко обурився таким рішенням і заявив, що таким способом колектив "намагаються стерти з історії".

Уже в період повномасштабної війни Дизель зізнався, що йому соромно за цей скандал. Однак він повністю так і не переходив на українську мову.

Діяльність Андрія Яценка після 24 лютого 2022

Після початку повномасштабного вторгнення музикант зайнявся волонтерством. Зокрема, вивозив жінок та дітей за кордон. Згодом він підписав контракт з батальйоном ТрО "Мрія", де також перебували його друзі.



Андрій Яценко / Фото з інстаграму Андрія Яценка

У 2023 році Андрій Яценко пояснював, що на службі займався протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною. Йому не доводилось брати участь у боях, хоч артист не раз потрапляв під обстріли.

Виглядає це так: певну кількість днів на тиждень ми маємо перебувати на чергуванні. Коли ж ми не на чергуванні, то працюємо за своїми професіями. Я продовжую бути музикантом. Такий графік дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України,

– розповідав музикант.

Перші півтора року повномасштабної війни гурт Green Grey став на паузу. Музиканти були не впевнені, чи варто повертатись до концертів. Зокрема й через те, що чимало їхніх хітів написані російською. Згодом вони переклали багато треків і вирішили запустити гастрольну діяльність.



Андрій Яценко на концерті у 2024 / Фото з фейсбуку Андрія Яценка

У листопаді 2023 року учасники гурту Green Grey – Андрій Дизель та Дмитро Мурік – дали рідкісне інтерв'ю Славі Дьоміну, де розповідали про свою позицію щодо мови, теперішню діяльність і заробіток.

Додамо, що на жовтень і листопад цього року у Green Grey було заплановано чимало концертів у різних містах України.