Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками та розповіла подробиці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Хоменко.

Як виявилося, у багатоповерховий будинок, де живе телеведуча, влучив "Шахед".

На жаль, двоє моїх сусідів загинули – згоріли живцем. Це були люди літнього віку… Не знаю, що з моєю квартирою: ще не дозволяють заходити, тому що не знайшли всі частини цього дрона. Можу сказати одне, і думаю, що ви мене в цьому підтримаєте: це – країна-дно (Росія – 24 Канал). Країна злочинців, вбивць, крадіїв і брехунів. Її взагалі не має бути на мапі світу,

– емоційно висловилась Хоменко.

Крім того, вона закликала усіх українців реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях, тримати вдома вогнегасник і поруч тримати тривожну валізку.

Начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі писав, що наслідки російської атаки є в Печерському, Дніпровському, Деснянському, Дарницькому та Солом'янському районах. У більшості з цих районів зафіксували пожежі.

Що відомо про ракетну атаку росіян на Київ у ніч проти 22 жовтня?