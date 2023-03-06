Провокація є роботою коміка, – Щегель перепросив за свої цинічні заяви в бік України

Стендапер Андрій Щегель, який втік за кордон, нещодавно відзначився цинічними заявами в бік України. Проте вибачення не забарилися, комік вже записав відео, у якому перепросив за свої слова.

Крім того, Щегель пожалівся на погрози, які адресувалися йому та його сім’ї. Адже українців дуже обурили його слова про військових та Україну.

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Щегель записав вибачення до українців

Тепер комік нарешті вирішив пояснити свої цинічні висловлювання про українців.

"Приношу вибачення всім, кому цей скандал завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але "пошук ворогів і полювання на відьом" вийшли за межі розумного", – сказав Щегель.

Він заявив, що не є ворогом для України. Крім того, він звинуватив і ЗМІ, заявивши, що вони зацікавлені лише в клікбейтах, які "породжують ненависть".

Нагадаємо, що він, зокрема, оскандалився своєю заявою про захисників, сказав, що це їхній вибір – гинути. Тепер же комік заговорив по-новому.

Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини – гинути на війні, адже українці свідомо обирають країну і мають бажання боротися за неї. В результаті це, на жаль, часом призводить до загибелі кращих дітей країни,

– висловився Щегель.

Комік поскаржився на погрози

Стендапер додав, що не зневажає всіх українців. Він також поскаржився на погрози йому та родині від українців.

"Останнє відео моєї емоційної промови, вирване з контексту, є лише моєю гнівною реакцією на нескінченні погрози розправи і вбивства мене та моєї сім'ї, які просто зводять з розуму", – заявив Андрій Щегель.

Додамо, що зараз важко оцінити щирість його слів, адже помітно, як комік читав це звернення. Будемо відверті, вибачення дійсно не вражає та не зменшує відразу до артиста. Ймовірно, він перепросив лише через погрози, а не з власної волі. Тому варто обережно дослухатися до його заяв, мало віриться, що він дійсно змінив свою думку щодо України.

І поки справжні герої захищають Україну від російських загарбників, такі "щирі українці", як Андрій Щегель, ганьблять нашу державу.

Як українці реагують на вибачення коміка

Зазначимо, що ці нещирі вибачення взагалі не зачепили українців. Більшість досі негативно ставиться до Щегеля. Зокрема, у коментарях до відео українці пишуть таке:

"З листочка вибачення не потрібні".

"Кайфував від твоїх стендапів, та маргарин у твоїй голові – це п**да. Чувак, хейт ти ловиш заслужено".

"Знову якийсь не смішний стендап вийшов. Андрюша, давай по новій".

"Ні, чувак, не віримо. Слова про те, що Україна — й**аний цирк з д*білами і громадянство, яке ні на що не здатне, звучали набагато щиріше, ніж оце. Інтернет все памʼятає".

"Втік, то й живи собі мовчки, а захотів на публіку хвалитися цим, та ще й у такій манері – отримав те, на що заслужив. Я давно живу за кордоном і більше року звинувачую себе, що не повернувся, щоб вступити до ЗСУ".

"Андрюшка, чого це ти не такий веселий і не впевнений? І що вже не смішно? Маю надію, що це все тільки початок і ти відповіси сповна за все те, що сказав".

"Що ти, фраєр, здав назад?"

"Тобі пі**єц. Роби пластику обличчя і зводь тату, це єдиний шанс врятуватися".

Що про заяви Щегеля сказали в Мінкульті

Гуморист Андрій Щегель заявив, що після повісток втік з України в Туреччину. Він зміг виїхати за кордон як артист, за дозволом Міністерства культури та інформаційної політики. Його цинічні фрази про Україну викликали обурення та критику серед українців.

У Мінкульті відреагували на ситуацію, що склалася. Там підтвердили, що під час воєнного стану особам, які працюють у сфері культури, надається сприяння щодо дозволу на перетин кордону. Однак з обов'язковим поверненням до України.

У Мінкульті підкреслили, що після скандальної ситуації планують змінити алгоритм дій, зокрема, посилять відповідальність за порушення правил виїзду та повернення чоловіків.

Важливо додати, що скандал навколо ухилення від мобілізації Андрія Щегеля правоохоронці також візьмуть під контроль.

Зауважимо, це не перший скандал, у який потрапляє Андрій Щегель. У травні 2022 він відзначився недоречним жартом про загиблих військових. Як каже комік, раніше у соцмережах були дупи дівчат, а зараз – новини про війну. Тому він відписується від тих, хто розповідає про всі жахи, які творять окупанти на нашій землі.