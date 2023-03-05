Під час розмови з Романом Скрипіним Щегель заявив, що зумів втекти з України під час повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.

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Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в "комфортній психологічній обстановці". Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.

Я в Туреччині. З**бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з**батися і пожити в комфортній психологічній обстановці,

– сказав Щегель.

Після хвилі обурення українців та заяви Мінкульту він вирішив розповісти про це ще більше.

"Україна — й**аний цирк з попаяними дебілами, в яких нема шансів на цивільне життя", – наголосив Щегель під час чергового подкасту.

Він також звинуватив звичайних людей у тому, що вони не можуть його підтримати.

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Як у Мінкульті відреагували на скандальні заяви Щегеля

Гуморист Андрій Щегель заявив, що після повісток втік з України в Туреччину. Він зміг виїхати за кордон як артист, за дозволом Міністерства культури та інформаційної політики.

У Мінкульті відреагували на ситуацію, що склалася. Там підтвердили, що під час воєнного стану особам, які працюють у сфері культури та інформації, надається сприяння щодо дозволу на перетин кордону. Однак з обов'язковим поверненням до України.

МКІП додають, що Андрій Щегель перебував у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Вони підкреслюють, що дії коміка є "неприпустимими", тим паче в умовах воєнного стану.