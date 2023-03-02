"Льошо, як Барса, як відпочив": Андрій Лузан з "Левів на джипі" пройшовся по Потапу
Джерело:Слава Дьомін
Гуморист і співзасновник проєкту "Леви на джипі" Андрій Лузан назвав зірок, в яких розчарувався за рік війни. Чи не перший у цьому списку – Потап. Він "наїхав" на репера не тільки за втечу в Барселону, а й за брехню про Moзgi.
Майже 8 років тому Андрій Лузан мріяв познайомитися з Потапом, бо той здавався йому крутим продюсером. Однак після особистого спілкування "магія втратилася", а після 24 лютого 2022 року взагалі прийшло розчарування.
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Андрій Лузан про Потапа, в якому розчарувався
Гуморист каже, що зараз при зустрічі запитав би Потапа не про продюсування, а про Барселону, де він відсиджувався перші місяці війни.
Що, Льошо, як Барса? Як відпочив? Я знаю багато інсайтів стосовно того, що відбувалося в MОZGI, і як вони там пересувалися. І те, що він казав в інтерв'ю, я такий: "Ну, йомайо, ну Льоша, ну що ти таке кажеш. Це ж нісенітниця якась". Трошечки є розчарування,
– зізнався Андрій Лузан.
Він додав, що крім Потапа, його здивував Олег Винник, який має багатомільйонну аудиторію, але сидить у Берліні й не висовується в інформаційний простір: "Я дуже розчарувався в Олегові Виннику. Де він дівся? Що він робить? Окей, він може допомагати, але я чекав від нього більшого".
- До речі, Володимир Дантес днями також висловився про Потапа, зокрема про його нашумілий трек "Волонтер". Він не став висміювати й дорікати, але зауважив, що "коментарі кажуть самі за себе".
- У мережі підкреслюють, що цей трек Потапа – "просто дно", "іспанський сором", пісня, яка "принижує суть волонтерства". Найбільше користувачів соцмереж обурив рядок з сексуальним підтекстом: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила".