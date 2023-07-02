З неймовірним видом: Хветкевич з "Холостячки-2" показав, яку розкішну квартиру купив з коханим

2 липня 2023, 17:22
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Андрій Хветкевич

Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич нещодавно одружився з колумбійцем Філіпе. Тепер українець показав розкішні апартаменти, які вони купили у США.

Подружжя оселилося в Г'юстоні, штат Техас. Вони придбали двокімнатну квартиру.

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Хветкевич показав підписникам, яку квартиру він обрав для життя з колумбійцем Феліпе. На кадрах помітно, що це простора двокімнатна квартира з панорамними вікнами.


Андрій Хветкевич з коханим купили квартиру в США / Фото з його інстаграму

У квартирі є кухня-студія, виконана у мінімалістичному стилі в світлих кольорах. Також у кімнатах багато зелені, а стіна навпроти обіднього столу на кухні прикрашена фотографіями закоханих з подорожей.

Андрій Хветкевич з коханим купили квартиру / Фото з його інстаграму

Шанувальникам Хветкевича квартира дуже сподобалася. У коментарях підписники зазначили, що вона дуже стильна, а вигляд з неї просто неймовірний:

  • "У вас чудовий смак, дім прекрасний".
  • "Клас! Багато світла, стильно, круто. Будьте щасливі в цьому домі!"
  • "Не дім, а казка. Дуже гарно".
  • "Який гарний дім. Нехай вам щастить у ньому".
  • "Шикарна квартира".
  • "Вау… дуже стильно і круто".
  • "Яка чудова квартира, а декор".
  • "Квартирка шикарна. А який це поверх? Просто моя мрія".

На світлинах помітно, що у Хветкевича досі платиновий блонд. Зазначимо, що пофарбувався він місяць тому, бо захотів вийти із зони комфорту та спробувати щось нове. Раніше в нього було чорняве волосся.

Нагадаємо, що в травні Андрій Хветкевич офіційно уклав шлюб зі своїм партнером Феліпе. Пара зіграла весілля у Мексиці на березі Тихого океану. Цікаво, що на весілля він запросив і Злату Огнєвіч, адже залишився із нею у дружніх відносинах.

Довідка! Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року. Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка".
Автор: Марія Бондар