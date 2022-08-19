Андрій Хветкевич з "Холостячки" розсекретив несподівану реакцію мами на те, що він гей
Джерело:інстаграм Андрія Хветкевича
Учасник 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут та оголосив, що заручився з хлопцем, з яким познайомився на Гаваях. Мережа відреагувала неоднозначно – хтось похвалив за сміливість, а хтось принизив.
Однак на хейт Андрій Хветкевич не зважає, адже перестав слухати інших і подумав про себе. До того ж близькі його нібито підтримують.
Важливо Учасник "Холостячки" Хветкевич здійснив камінг-аут та оголосив про заручини з коханим
Як мама Хветкевича відреагувала на його гомосексуальність
В інстаграмі фоловери написали учаснику "Холостячки", що їм шкода його маму, але той запевнив, що вона, як і брат, спокійно відреагували на його заручини з чоловіком.
Чому шкода? Мама мене любить, я люблю маму й мені шкода тих людей, які брешуть собі все життя і своїй мамі. Моя мама здивувалася, це була несподіванка. Вона запитала, як це, що це, і потім сказала: "Я тебе люблю таким, який ти є. Коли буде одруження і як туди їхати?"
– пригадав Андрій Хветкевич.
Фани також поцікавилися, чи була в нього справжня симпатія до Злати Огнєвіч. Він зізнався, що на "Холостячці" нібито справді закохався у співачку, адже інакше не пускав би сльозу на камеру.
"Так, була. Навіть сильніше, ніж сам очікував. Ви гадаєте, я просто так сльозу пустив на камеру? То були справжні емоції", – запевнив блогер.
Андрій Хветкевич про симпатію до Злати Огнєвіч / Скриншот з інстаграм-сторіс
Реакція шоу-бізу на камінг-аут Хветкевича
Після приголомшливого зізнання Андрія Хветкевича підтримали і Злата Огнєвіч, і учасники "Холостячки", і співак MELOVIN, який перший в українському шоу-бізі здійснив камінг-аут просто на сцені Atlas Weekend:
- Злата Огнєвіч: "Андрію, я так рада за тебе. Кохання вашій парі. Прекрасний і сміливий пост, поважаю твій вибір і щирість";
- MELOVIN: "Пишаюся твоєю свободою та хоробрістю";
- Григорій Решетник: "Найщиріші вітання! Радості та кохання";
- Максим Тарапата: "Я щиро вітаю тебе, друже. Ти дуже сміливий, ти заслуговуєш бути собою. І найголовніше – бути щасливим";
- Андрій Задворний: "Справжнє кохання перемагає будь-які перешкоди";
- Олексій Тригубенко: "Дуже сміливо! Будь щасливий, бро".