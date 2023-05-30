Після весілля з бойфрендом: учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич кардинально змінив імідж

Андрій Хветкевич, якого всі пам’ятають з шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч, вирішив змінити імідж. Зірка поексмериментував з кольором волосся.

Імідж Хветкевич змінив одразу після весілля з бойфрендом, колумбійцем Феліпе. Українець показав фото після фврбування а салоні.

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Сам Хветкевич зізнається, що наважився на зміни, аби вийти із зони комфорту та спробувати щось нове. На світлинах помітно, що він перефарбував своє чорняве волосся в платиновий блонд.

Платиновий блонд – новий я! Зміни – це добре, особливо коли ви виходите із зони комфорту, щоб досліджувати нові горизонти,

– написав учасник "Холостячки-2".



Хветкевич змінив колір волосся / Фото з його інстаграму

До речі, його подруга та співачка Злата Огнєвіч вже оцінила нову зачіску Андрія. За її словами, Хветкевичу пасує білий колір волосся.

Шанувальники написали Хветкевичу кілька компліментів з приводу нової зачіски:

"Гарно і трендово!"

"Вам дуже личить, супер, такий яскравий".

"Тобі дуже гарно з новим кольором".

"Ви молодець! Сміливий і щирий! Новий образ Вам личить!"

"Вау! Круто як! Зміни прям в саме серденько".

"Андрію, вам дуже пасують зміни".

Додамо, що Андрій продовжує займатися своєю фізичною формою та відвідує спортзал. Це допомагає йому тримати тіло в тонусі.

"Бути у формі – це не лише мати гарний вигляд, але й почуватися чудово! Неймовірно, як після тренування підіймається настрій та з'являється бадьорість", – поділився бізнесмен.



Хветкевич змінив колір волосся / Фото з його інстаграм-сторіс

Ще в травні Андрій Хветкевич офіційно уклав шлюб зі своїм партнером Феліпе. Пара зіграла весілля у Мексиці на березі Тихого океану. На весілля він запросив і Злату Огнєвіч, адже залишився із зіркою у дружніх відносинах.

Нагадаємо, що Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року. Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка".