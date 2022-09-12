У першому великому інтерв'ю після камінг-ауту Андрій Хветкевич зізнався, що з колумбійцем Феліпе зустрічається вже шість років. На момент зйомок "Холостячки" вони розійшлися, адже той зробив йому пропозицію, а він не погодився. На проєкт фридайвер і справді пішов за Златою Огнєвіч, однак паралельно йому подобалося двоє чоловіків з шоу.

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Хто з учасників "Холостячки" подобався Андрію Хветкевичу

Усі чоловіки були дуже класні, дуже достойні. Насправді мені подобалося двоє чоловіків. Це Рома Свечкоренко, він дуже красивий. І Діма Шевченко, він дуже мужній, класний мужчина. Але вони обоє гетеросексуали, вони обожнюють жінок,

– розповів Хветкевич.



Рома Свечкоренко та Діма Шевченко / Фото з інстаграму "Холостячки"

Однак додав, що Злата Огнєвіч йому теж "дуже подобалася, почуття виникли". Крім того, він вважає її прогресивною дівчиною, адже вона публічно підтримала його після камінг-ауту.

"Я йшов на проєкт з наміром побудувати стосунки. Я був дуже засмучений, я хотів щось нове, щось з України. Щоб моя мама була щаслива й бачила звичайну родину", – пояснив свої наміри на "Холостячці" Андрій Хветкевич.

Андрій Хветкевич зі Златою Огнєвіч на "Холостячці" / Фото з інстаграму чоловіка

Нагадаємо, Злата Огнєвіч привітала Андрія після камінг-ауту. Вона написала: "Андрію, я так рада за тебе. Кохання вашій парі. Прекрасний і сміливий пост, поважаю твій вибір і щирість".

Коли Хветкевич зрозумів, що він гей

"Усе життя розумів, що я інший. Я помітив це ще в дитячому садку – мені подобалися дівчата і хлопчики мені також подобалися. У 10 років мама з вітчимом знайшли у мене вирізки з журналів з красивими чоловіками, текстами еротичного характеру. І мама сказала вітчиму: "Поговори з ним, тому що це погано". Вітчим вийшов зі мною на вулицю і спалив усе. Це була дуже велика травма для мене. Правильно було б поспілкуватися зі мною, пояснити щось. І після цього я зрозумів, що повинен це приховувати", – зізнався Андрій Хветкевич.

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Андрій Хветкевич з нареченим Феліпе / Фото з інстаграму учасника "Холостячки"